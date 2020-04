Kristen Stewart l’attrice di Twilight “volevo sposare Robert Pattinson ma lui….”

Kristen Stewart ricorda con molto affetto il suo ex fidanzato Roberto Pattinson: i fans continuano a sperare di rivederli insieme

Kristen Stewart e Robert Pattinson hanno una lunga storia d’amore dopo le riprese di Twilight. In questi giorni, la bella attrice è tornata a parlare del suo rapporto con il collega. Ha detto che i due erano molto legati e che purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto. Su Italia 1, nei giorni scorsi, è stato trasmesso il film che ha reso popolare sia lei, che il suo ex compagno, ovvero Twilight.

Kristen ha detto che il ragazzo rappresenterà sempre una delle storie più importanti della sua vita e che lei era anche pronta a sposarlo, ma lui non le ha mai fatto una proposta d’amore. Da qualche anno, ovvero da maggio 2013, i due si sono lasciati, ma quando l’attrice parla della loro storia c’è sempre un velo di nostalgia nei suo occhi. Le parole nei confronti del suo ex compagno sono sempre piene di tanto entusiasmo.

Kristen Stewart e la confessione su Robert

Kristen Stewart ha detto che il suo ex fidanzato Robert Pattinson, collega nel film Twilight, è stato il suo primo vero amore. Quando stavamo insieme, i due non avevano un esempio da seguire e quindi, le cose sono sfuggite di mano. Questione di mancanza di esperienza.

Non è un caso infatti, che sono finiti per diventare uno troppo gelosi l’uno dell’altro e questo chiaramente ha influito sul rapporto in maniera negativa. Adesso che i due hanno chiuso la loro storia, stanno iniziando a stare anche meglio. Soprattutto lui, ha avuto dei problemi ad riuscirne. Adesso è nuovamente felice con la sua fidanzata Suki Waterhouse.

La nuova storia di Robert Pattinson

L’attore Robert Pattinson da diverso tempo, è riuscita finalmente a superare la fine del suo rapporto con Kristen Stewart. Adesso è fidanzato con la modella Suki Waterhouse che è un volto importante di riviste come Vogue, Vanity Fair e Glamour. La ragazza ha partecipato anche in film come Pusher e Insurgent. I fans vogliono ancora che Robert e Kristen possa tornare insieme, però lei nel corso della trasmissione, Saturday Night Live aveva anche confessato la sua bisessualità.

Quello che è certo però, è che nonostante questi cambiamenti nella sua vita, lei ha comunque è un ottimo ricordo del suo compagno. Ha sempre detto che se le cose fossero andate diversamente l’avrebbe voluto sposare!