Alberto Matano al posto di Flavio Inisinna e L’Eredità: la decisione della Rai

Il game show L’Eredità salta per dare spazio a La vita in diretta

Ebbene sì, a causa dell’allungamento dell’appuntamento de La vita in diretta che in onda venerdì 10 aprile 2020, che ha visto Lorella Cuccarini e Alberto Matano andare in onda fino alle 19.30, la puntata in replica del game show L’Eredità di Flavo Insinna, è naturalmente saltata. Per quale motivo la trasmissione con La Ghigliottina non è andata in onda? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate e da cosa è stato sostituito.

L’annuncio di Lorella Cuccarini e Alberto Matano a La vita in diretta

Non è la prima volta che in questo periodo di quarantena il quiz viene sospeso per dare spazio alle conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte. Infatti, mezzora prima delle 20 i due conduttori Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno ceduto la linea all’edizione straordinaria del TG1.

Prima però, il giornalista e la collega hanno salutato e ringraziato il pubblico de La vita in diretta, sempre più numeroso, facendo loro gli auguri di una buona Pasqua. “Ci ritroveremo qui lunedì, giorno di Pasquetta. Si, saremo di nuovo con voi lunedì a partire dalle 16.50”, hanno precisato Lorella e Alberto.

Il discorso del Premier Giuseppe Conte al posto delle repliche de L’Eredità

Quella trasmessa venerdì è stata una puntata molto particolare de La vita in diretta. Infatti, essendo Venerdì Santo la rete ha dato spazio alle liturgie. Infatti il rotocalco con Lorella Cuccarini e Alberto Matano è andata in onda più tardi per dare spazio a A Sua Immagine, con Lorena Bianchetti, dedicata alla ricorrenza religiosa, trasmessa alle 14.00.

Addirittura la conduttrice ha ricevuto la telefonata in diretta di Papa Francesco I. I due professionisti hanno trainato lo speciale del TG1 per la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Quindi le repliche del quiz tv L’Eredità dell’attore romano Flavio Insinna sono state sospese momentaneamente per riprendere nella serata di oggi, sabato 11 aprile 2020 sempre alla solita ora su Rai Uno.