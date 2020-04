Mia Farrow, appello disperato dell’attrice “pregate per mia figlia sta lottando in ospedale”

Disperato l’appello di Mia Farrow, l’attrice chiede ai fan di pregare per la figlia Quincy colpita dal coronavirus che è ricoverata in ospedale

La pandemia da coronavirus sta colpendo ovunque e non guarda nessuno. Anche Quincy, la figlia più piccola di Mia Farrow, è stata colpita dal covid19 e adesso si trova ricoverata in ospedale.

La famosa attrice ha fatto un appello ai fan e ha chiesto loro di pregare per lei. L’ex moglie di Woody Allen ha fatto la sua richiesta pubblicandola su Twitter. La Farrow ha chiesto di rivolgere una preghiera per la figlia Quincy, per salvarla, perché sta lottando contro questa malattia.

La ragazza non ha avuto scelta e ha dovuto chiedere aiuto ai medici perché stava male. I fan non se lo sono fatti chiedere due volte e immediatamente hanno inviato numerosi messaggi alla Farrow. Nei messaggi hanno espresso parole di affetto per l’attrice e per la figlia, e le hanno augurato il meglio per Quincy.

I fan vicini a Mia Farrow per la figlia Quincy

Non ha detto altro sulla figlia Quincy l’attrice, che in tutto ha 11 figli, quattro biologici e 7 adottati. Mia ha preso in casa il figlio più piccolo nel 1994, dopo essersi separata da Woody Allen, con il quale ha intrattenuto una lunga relazione. All’epoca Quincy aveva appena un anno. Stando a quando detto da Ronan Farrow, fratello maggiore di Quincy, il fratello più piccolo era figlio di una tossicodipendente che faceva parte del centro cittadino.

Poi la Farrow lo ha adottato e Ronan, che è giornalista, ha rivelato tutto questo in un articolo del Vanity Fair risalente al 2013. Quincy si è sposata con Ethan LePine nel 2017. I due hanno avuto anche una bambina di nome Coretta, che ha 22 mesi, e un altro bambino nato a giugno del 2018. L’attrice era felice del matrimonio che aveva fatto Quincy e la scorsa settimana aveva pubblicato uno scatto dell’evento.

Quincy lotta contro il coronavirus

La Farrow aveva pubblicato la foto del matrimonio di Quincy ricordando questo evento come uno dei più belli della sua vita. Adesso l’attrice ha paura di perdere un altro figlio e ha sofferto tanto nella sua vita. Per questo ha chiesto ai fan di pregare per Quincy. La Farrow spera che la figlia possa tornare presto a casa per accudire i bambini che la aspettano con amore.