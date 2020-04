“Basta lasciatelo in pace…”: Avanti un altro, Paolo Bonolis sbotta su Luca Laurenti

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli fanno una diretta IG con Chi Magazine

La quarantena da Coronavirus si è allungata sino al prossimo 3 maggio 2020 quindi le repliche di Avanti un altro continueranno fino a quella data. Nel frattempo il conduttore del game show di Canale 5, ovvero Paolo Bonolis sta facendo compagnia ai suoi follower realizzando delle dirette sul suo account Instagram.

Ovviamente il professionista si avvale della collaborazione della moglie Sonia Bruganelli visto che lui è negato con la tecnologia. Nelle ultime ore la coppia si collegata con il profilo di Chi Magazine, il periodico di Alfonso Sigonorini. Durante la lunga chiacchierata oltre a parlare di quello che sta accadendo ultimamente hanno menzionato il Maestro Luca Laurenti. Per quale ragione?

Paolo Bonolis sbotta sull’amico Luca Laurenti

Collegandosi con il profilo IG di Chi Magazine, ad un tratto un seguace ha domandato a Paolo Bonolis se il suo caro amico e collega di lavoro Luca Laurenti fosse lì con lui. A quel punto il conduttore di Avanti un altro si è avvicinato alla fotocamera e in modo ironico ha detto: “Non c’è Laurenti! Ve l’ho detto mille volte che sta per i fatti suoi! Lasciatelo in pace”.

Dall’altra parte il giornalista ha raccontato questo: “Tra l’altro devo dire che Laurenti non è un bel vedere, ho avuto le sue chiappe davanti per una strada intera a Formentera”. Le parole del professionista di Chi ha fatto sorridere Sonia Bruganelli e, restando sull’argomento Bonolis ha replicato: “Ringrazia che non si è girato!”.

Litigio in diretta tra la coppa Bonolis-Bruganelli

A dire la verità la diretta con Chi Magazine inizialmente doveva essere realizzata solamente da Sonia Bruganelli. Ma Paolo Bonolis, essendo anche lui in casa per la quarantena si è intromesso e alla fine è diventato il protagonista assoluto.

L’iniziativa del conduttore di Avanti un altro ha fatto sbottare la sua dolce metà che davanti a migliaia di follower ha detto: “Ormai tutte le dirette sono sue!”. Di certo al caro amico di Luca Laurenti non mancano le parole e tra un botta e risposta col giornalista di Alfonso Signorini, praticamente ha messo in disparte la madre dei suoi tre figli.