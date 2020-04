Salvo Veneziano contro il Grande Fratello Vip e la vittoria di Paola Di Benedetto

Salvo Veneziano, concorrente della prima edizione del reality, ha criticato duramente il programma e chi lo ha vinto. Ecco che cosa ha scritto sui social

GF Vip: Salvo Veneziano non ci sta

Per questa quarta edizione del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha scelto di “inserire” nel cast delle vecchie conoscenze: gli highlander. Per questo hanno partecipato al programma anche Salvo Veneziano e Sergio Volpini (concorrenti della prima edizione di 20 anni fa), Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese.

Tuttavia, di questi quattro si è salvato solamente Patrick, che è riuscito ad arrivare in finale. Per il resto del gruppetto non è andata tanto bene. Salvo Veneziano si è lasciato andare a delle espressioni esagerate nei confronti di Elisa De Panicis a sfondo sessuale e per questo la produzione ha deciso di squalificarlo.

Da quel momento Salvo è sempre stato molto critico nei confronti del programma. Non ha accettato il diverso trattamento dei concorrenti. Secondo lui andavano squalificati altri vip a seguito di alcune affermazioni, non meno gravi delle sue. Così l’ex gieffino usa il suo profilo social, non molto seguito in realtà, per dire quello che pensa. L’ha fatto anche dopo la finale.

Salvo contro il programma e Paola Di Benedetto

La quarta edizione di GF Vip si è conclusa pochi giorni fa e si sta parlando ancora molto nel web dei suoi protagonisti. A sorpresa, ha vinto Paola Di Benedetto, seguita da Paolo Ciavarro e Sossio Aruta sul podio. I concorrenti avevano promesso ad Alfonso Signorini di devolvere metà del montepremi alla Protezione Civile o qualche ente importante per questa emergenza sanitaria. Paola, invece, l’ha devoluto interamente in beneficienza.

Questo gesto da parte di Paola non ha fermato l’astio di Salvo Veneziano. Quest’ultimo, infatti, ha scritto un post in cui, in modo un po’ confuso, ha espresso la sua opinione a riguardo. Secondo lui era normale che vincesse lei perché il suo ragazzo (Federico Rossi) ha 1,7 milioni di follower a cui ha chiesto di votarla. (Continua dopo il post)

Secondo lui bisognava far votare alla vecchia maniera (con il telefono ma non con i social) perché non è accettabile che possa vincere chi ha più follower. Voi che cosa ne pensate delle sue parole?