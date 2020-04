Striscia la Notizia, quanto guadagna ogni anno il conduttore Gerry Scotti? Cifre a sei zero

Quanto percepisce ogni anno il conduttore di Striscia la Notizia?

Senza ombra di dubbio Gerry Scotti è uno dei conduttori più apprezzati e professionali della televisione italiana. Da oltre 30 anni lavora a Mediaset e in questo arco di tempo il pavese ha realizzato più di settecento prime serate e oltre sette mila puntate in daytime, ovvero game show.

Proprio per via del suo grande successo, il padrone di casa di Striscia la Notizia è uno dei presentatori più pagati. Oltre a lui anche Maria De Filippi e a Paolo Bonolis, sono i professionisti sono quelli che hanno i compensi più alti. Ma quanto guadagna?

I compensi che percepisce Gerry Scotti

Stando ad alcuni dati e rumors presenti su internet, Gerry Scotti che al momento è alla guida di Striscia la Notizia guadagnerebbe un compenso da capogiro, ovvero con sei zero. Secondo a quanto scritto sul portale Money, i guadagni annuali del professionista pavese si aggirerebbero intorno ai dieci milioni di euro. Questa somma alta è frutto non solo dal cachet previsto da Mediaset, azienda televisiva per cui lavora da otre un trentennio.

Ma anche dalle telepromozioni, dagli spot, dalle televendite a cui il collega di Michelle Hunziker è abituato a prestare il proprio volto e il proprio nome. C’è da dire, inoltre, che zio Gerry è anche proprietario di uno degli studi televisivi utilizzati dall’azienda del Biscione, ovvero lo Studio Michelangelo, situato a Cologno Monzese dove di recente è stato registrato La sai l’ultima? – Digital Edition e Conto alla Rovescia.

Gli ascolti tv di Striscia la Notizia di ieri, venerdì 10 aprile 2020

Su RaiUno la prima parte di Corona di Spine – Porta a Porta Speciale Venerdì Santo ottiene 5.770.000 spettatori con il 19.4%. Invece su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.849.000 spettatori con uno share del 15.6%.

Il tg satirico di Antonio Ricci ha subito una battuta d’arresto di fronte alla cerimonia presieduta dal Pontefice Francesco I. Le altre sere si è invece trovato quasi alla pari col game show di Amadeus, i Soliti Ignoti – Il Ritorno.