Clizia Incorvaia parla della situazione con Paolo Ciavarro:”Ci vedremo con i nostri tempi”

Si è da poco conclusa l’avventura al Grande Fratello Vip per Paolo Ciavarro che ha conquistato la seconda posizione. Il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi si è messo in mostra per molteplici aspetti del suo carattere.

In molti attendevano che l’ex concorrente del reality uscisse dalla casa per assistere al suo incontro con Clizia Incorvaia. I due, che si sono conosciuti nel programma di canale 5, si sono dovuti separare e restare lontani diverse settimane.

Una volta fuori, però, non hanno trovato la situazione che desideravano. L’emergenza coronavirus li costringerà, come tutto il resto d’Italia, a restare a casa. I due molto verosimilmente dovranno attendere ancora qualche tempo prima di potersi incontrare. Una situazione che di certo non li renderà felici ma alla quale si devono adattare necessariamente. Proprio di questo ha parlato in una sua instagram stories Clizia Incorvaia.

La nascita dell’amore tra Clizia e Paolo al Gf Vip

Clizia Incorvaia dopo pochi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip ha mostrato il suo interesse per Paolo Ciavarro. La bella influencer, infatti, ha raccontato di aver trovato un certo feeling intellettivo oltre a chiarire che dal suo punto di vista si tratta di un bellissimo ragazzo. All’improvviso, durante una chiacchierata serale in giardino i due si sono lasciati andare ad un intenso e lungo bacio.

Alfonso Signorini ha mostrato le dolci immagini durante la puntata rendendo pubblico il loro feeling. A distanza di poche ore, mentre la bella influencer era in piscina, si è tuffato anche Paolo e in questa circostanza è scattato un nuovo focosissimo bacio.

A distanza di alcuni giorni Clizia, però, è stata costretta a lasciare la casa del Grande Fratello. La bella siciliana, infatti, è stata punita per aver detto una frase decisamente infelice sui pentiti. Questo ha, comprensibilmente, mandato in crisi Paolo che ha comunque continuato il suo percorso che lo ha condotto a chiudere al secondo posto al Grande Fratello Vip. Ora i due sono costretti a vivere la loro relazione a distanza.

Le rivelazioni di Clizia Incorvaia

Clizia Incorvana, come sempre molto attiva sui social, ha postato una instagram stories nella quale ha parlato proprio di Paolo Ciavarro. Il messaggio dell’influencer è sembrato abbastanza chiaro.

Lei e Paolo si stanno vivendo la loro tanto attesa privacy. Questo significa che, al momento, non si sono ancora incontrati ma che di certo lo faranno ma rispettando i loro tempi. Una decisione probabilmente forzata dalla condizione che l’Italia sta vivendo ormai da alcune settimane.