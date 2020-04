Gianmarco Onestini svela dettagli intimi della relazione con Adara Molinero: ‘In intimità lei era…

Gianmarco Onestini è una furia contro Adara Molinero dopo aver scoperto chat compromettenti e averla lasciata. Ecco le ultime dichiarazioni dell’ex gieffino

Gianmarco Onestini contro Adara Molinero

Sembrava essere una bella storia d’amore quella nata tra Gianmarco Onestini e Adara Molinero al Gran Hermano Vip 7 in Spagna. Lui l’ha corteggiata, lei ha lasciato il suo compagno, con il quale ha un bambino, Hugo Sierra. Tuttavia, tra Gianmarco e Adara ci sono stati molti scontri prima di arrivare all’inizio di una relazione. Ma poche settimane dopo Gianmarco ha svelato sui social di aver scoperto dei messaggi con un ragazzo con il quale Adara voleva incontrarsi.

Gianmarco ha lasciato immediatamente Adara, dicendo di sentirsi totalmente preso in giro da lei. L’ex gieffino sta continuando a scagliarsi contro l’ex fidanzata. Ecco che cosa ha rivelato in una nuova intervista sulla loro vita intima.

Gianmarco confessa: ‘In intimità era molto fredda’

Gianmarco, qualche giorno fa, ha rilasciato un’intervista per Lecturas, una rivista spagnola. In quell’occasione ha svelato che la scoperta dei messaggi ad un altro è stata solamente la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Infatti, non si sentiva considerato da Adara. Ha svelato che in intimità lei era sempre molto fredda, mentre davanti alle telecamere era più dolce e affettuosa.

Gianmarco ha confessato che lui voleva sempre fare l’amore con lei. Una volta l’hanno fatto tre volte, ma lei non era per nulla passionale. Lui era contento lo stesso, ma si aspettava più passionalità da lei.

Adara rivuole Hugo Sierra?

Gianmarco ha anche detto che gli sembra davvero strano il comportamento di Adara. Adesso a Supervivientes ci sono come concorrenti Hugo Sierra, il suo ex compagno, Ivana Icardi, che ha conquistato Hugo e sta avendo continui rapporti intimi davanti alle telecamere con lui, e Elena Rodríguez, la madre di Adara. Ma lei, invece di sostenere la madre, pensa sempre e solo a criticare Ivana. Questo è un segno di gelosia nei confronti di Hugo, non trovate anche voi?

Non solo, ma quando Gianmarco ha lasciato Adara e ha affrontato un viaggio molto complicato per riuscire a tornare in Italia, lei non le ha nemmeno chiesto se era arrivato e come era andato il viaggio. Una persona innamorata può non farlo? Insomma, Gianmarco si sente davvero preso in giro da lei e usato solamente per la televisione e la popolarità. Voi che cosa ne pensate?