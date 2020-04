Pechino Express, Gennaro Lillio spiazza tutti: “Sono single”. E’ già finita con Ema Kovac?

Da giorni rimbalza sui social la notizia del fidanzamento di Gennaro Lillio nato a Pechino Express. Il modello napoletano è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultima edizione del programma condotto da Costantino Della Gherardesca.

Durante il suo viaggio ha incrociato la bellissima Ema Kovac. Anche se in squadre diversi, e quindi “rivali”, pare che tra i due sia nata una simpatia. Lei, al termine della registrazione del programma, è venuta a Napoli in vacanza. A causa del lockdown è rimasta a lungo nella città partenopea in compagnia di Gennaro Lillio.

Quest’ultimo ha rilasciato un’intervista al settimanale Vip, al quale ha raccontato della sua avventura nelle terre d’oriente. Inevitabile che il discorso sia virato anche su Ema Kovac e l’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha rivelato di essere single. Un’affermazione che ha spiazzato molti dei suoi migliaia di follower.

Il flirt tra Gennaro ed Ema a Pechino Express

Gennaro Lillio ha affrontato il viaggio insieme a Vera Gemma nella coppia de I Sopravvissuti, visto che entrambi avevano iniziato con un altro partner. Ema Kovac, invece, ha fatto questa esperienza con Dayane Mello nella squadre de Le Top. Un lungo e intenso viaggio in oriente, partito dalla Thailandia.

La prima tappa ha visto i concorrenti partire Ko Phra Thong, la Spiaggia del Buddha d’oro, fino a Surat Thani il mercato notturno San Chao, per un totale 277 km. A seguire tutte le coppie hanno affrontato il viaggio, diviso in ulteriori tre tappe, da Khao Chong Krachok fino al tempio Wat Benchamabophit a Bangkok. Un percorso irto di difficoltà e lungo oltre mille chilometri.

C’è poi stato il passaggio in Cina dal tempio di Chongsheng a Longsheng il cosiddetto Ponte del Vento e della Pioggia, dove si è conclusa la sesta tappa. Le coppie ancora in gara prima di arrivare al traguardo, fissato a Seul, dovranno passare per Wuzhou, Shenzhen, Taekwondowon. Da quel che è stato mandato in onda sin qui la coppia composta da Gennaro Lillio e Vera Gemma è stata eliminata mentre Le Top sono ancora in gara.

Le confessioni di Gennaro Lillio

Gennaro Lillio, come detto in precedenza, ha rilasciato un’intervista al settimanale Vip. Il modello partenopeo ha parlato della sua situazione sentimentale rivelando di essere single. Quelli con Ema Kovac, a suo dire, sono stati soltanto pettegolezzi.

Ha poi svelato qual è il prototipo della donna ideale. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip dice essere una persona che si “accontenta di poco” la sua donna dovrebbe essere semplice, genuina, di sani valori e rispettosa.