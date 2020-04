Nina Moric aggiorna sulla denuncia contro Luigi Favoloso: “Ora non mi ferma più nessuno” (FOTO)

In queste ore, Nina Moric ha fatto qualche aggiornamento in merito alla situazione relativa alla denuncia contro Luigi Favoloso. La donna ha adoperato i social come mezzo di divulgazione informativo sulla questione.

Sul suo profilo Instagram, infatti, è apparso un post al di sotto del quale molti utenti le hanno fatto domande relative alla causa contro il suo ex. La modella non ha esitato a rispondere e a manifestare tutta la sua fermezza e soddisfazione.

Gli aggiornamenti di Nina Moric sulla denuncia

Nel corso delle precedenti ospitate televisive, Nina Moric aveva dichiarato di aver denunciato il suo ex compagno Luigi Favoloso. Le accuse che pendono sul capo di quest’ultimo fanno riferimento a percosse fisiche e psicologiche sia contro la donna sia contro suo figlio Carlos. Si tratta di dichiarazioni davvero gravi che, qualora venissero avvalorate da un giudice, potrebbero seriamente compromettere la vita di Luigi.

Ebbene, la Moric è sempre più convinta della sua verità, per tale ragione, ha spiegato sui social che, adesso, ha finalmente trovato la forza di andare avanti a testa alta e nessuno la fermerà. La donna ci ha tenuto ad aggiornare tutti i suoi fan circa il fatto che le indagini sono partite e la verità verrà a galla molto presto. Inoltre, ci ha tenuto a ribadire di non avere minimamente paura in quanto chi è nel giusto non deve temere nulla. (Continua dopo le foto)

La reazione di Luigi Favoloso

Nel corso dei commenti relativi alla denuncia contro Luigi Favoloso, Nina Moric ci ha anche tenuto a rimarcare un concetto molto importante. Chi tocca suo figlio, infatti, non merita affatto pietà e compassione. Il suo ex, quindi, dovrà pagare fino all’ultimo per i reati che, secondo la versione di Nina, ha commesso.

Ma, intanto, come se la starà passando Favoloso? Avrà paura di ciò che gli aspetta? Dando un’occhiata al suo profilo Instagram sembra proprio di no. Il protagonista sta vivendo questa quarantena in compagnia di Elena Morali, con cui pare abbia instaurato un ottimo legame. Il protagonista sta continuando a mostrare con estrema spavalderia di non avere paura di niente. Evidentemente, anche lui avrà delle prove in grado di difendere la sua posizione.