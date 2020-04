Lara Zorzetto mostra l’ecografia, piccoli problemi con la gravidanza: ‘Devo fare meno sforzi’

Lara Zorzetto, ex protagonista di Temptation Island, è incinta ma sta avendo un po’ di problemi. Ecco che cosa ha rivelato lei stessa sui social

Temptation Island: Lara Zorzetto aspetta un bambino

Vi ricordate di Lara Zorzetto? Se siete appassionati dei programmi di Maria De Filippi, sicuramente. Lara ha partecipato due anni fa a Temptation Island con il fidanzato Michael. Il pubblico è stato davvero molto sorpreso delle reazioni di Lara davanti ai video di Michael. Lui le ha mancato di rispetto più volte, raccontando cose molto personali. Tra loro ovviamente le cose poi non si sono chiarite e si sono lasciati.

Lara ha avuto una vita sentimentale abbastanza complicata da allora, ma pochi mesi fa ha ritrovato la serenità con Mattia Monaci. I due hanno deciso di fare sul serio, sono andati a convivere e hanno deciso di avere un bambino. Lara ha aspettato tanto per dirlo, ma dalle foto pubblicate su Instagram il pancino si notava già da tempo.

Lara pubblica l’ecografia: ci sono dei piccoli problemi

Lara poche ore fa ha condiviso con chi la segue sui social l’ecografia del suo bambino. Ha raccontato che è stato un momento molto divertente. Infatti, il bambino non si svegliava e la ginecologa ha faticato un po’ per poter fare la visita. Lara e Mattia hanno riso molto di questo.

Tuttavia, pare ci siano dei piccoli problemi. La dottoressa ha detto a Lara che deve fare meno sforzi, anche se per il momento sta andando tutto bene. Inoltre, deve tenere sotto controllo la tiroide. Presto i futuri genitori scopriranno anche se è un maschietto o una femminuccia. (Continua dopo il post)

Lara Zorzetto volta pagina

Lara non ha vissuto molto bene il periodo post Temptation Island. Michael ha rivelato di aver scoperto dei messaggi che dimostravano che lei aveva organizzato tutto per metterlo in ridicolo in televisione. Tuttavia, Lara è rimasta sulle sue e ha lasciato tutto in mano agli avvocati.

Nel frattempo è diventata anche lei, come altri personaggi che partecipano a programmi di quel genere, un’influencer. Sponsorizza prodotti su Instagram ed è molto seguita non solo da chi ha visto il suo percorso in televisione, ma anche da mamme e persone che non la conoscevano prima.