Francesco Chiofalo ha il Coronavirus? Lui: “Purtroppo tremi e pensi al peggio” (FOTO)

Francesco Chiofalo, in queste ore, sta tenendo in apprensione tutti i fan poiché teme di aver contratto il Coronavirus. Tutto è cominciato nel momento in cui ha cominciato a non sentirsi affatto bene ed a misurare la temperatura corporea. Il termometro, purtroppo, ha decretato il suo stato febbrile e lì è scattato il panico.

Il compagno di Antonella Fiordelisi ha registrato alcune Instagram Stories in cui ha raccontato tutto ed ha detto che farà al più presto un tampone per capire se si tratta di questo virus oppure no. Nel frattempo è, ovviamente, preoccupato.

L’annuncio di Francesco Chiofalo

Sul profilo ufficiale di Francesco Chiofalo sono apparse delle Instagram Stories nelle quali il ragazzo ha detto di poter avere il Coronavirus. Il protagonista ha esordito dicendo che questo è un periodo nel quale non appena si comincia a non stare molto bene e ad avere la febbre si pensa subito al peggio. Inoltre, il personal trainer presenta anche una brutta tosse che fatica a placarsi.

Ad ogni modo, il ragazzo ha voluto rassicurare tutti i suoi fan dicendo di non sentirsi molto male e di avere i sintomi di una normale influenza. Purtroppo, però, a complicare la situazione c’è il fatto che la febbre non ne vuole sapere di scendere e questo sta generando un po’ di allarmismo. In ogni caso, prima di poter parlare con chiarezza della vicenda bisogna attendere che faccia il tampone e che arrivino i risultati.

In attesa del test per il Coronavirus

Nel corso delle IG Stories Francesco Chiofalo ha detto che oggi, sabato 11 aprile, dovrebbe sottoporsi al tampone per il Coronavirus in modo da avere chiara la situazione. Ovviamente, l’esito non sarà comunicato immediatamente, ma bisognerà attendere i classici due o tre giorni canonici a seconda dell’incidenza del numero dei tamponi effettuati.

Dopo aver dato questa notizia, tutti i fan si sono preoccupati ed hanno manifestato tutta la loro vicinanza al romano. Francesco ha detto di provare a stare tranquillo e di essere positivo. In cuor suo è convinto che si tratti di una banale influenza, tuttavia, solo il test scongiurerà definitivamente il pericolo.