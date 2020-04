Giulio Raselli ex tronista di UeD ha seri problemi di gelosia, Giulia D’Urso “non so cosa fare”

Giulio Raselli e Giulia D’Urso adesso convivono e tutto va a gonfie vele

Giulio Raselli ex tronista di Uomini e Donne è felice di fianco alla sua Giulia D’Urso. Giulio è stato doppiamente fortunato intanto perché è riuscito a concludere il suo percorso prima della problematica legata al coronavirus.

Poi perché ha scelto bene tra la sua attuale donna e Giovanna che quando ha ricevuto il no da parte del tronista ha ottenuto un posto nel programma in vesti di tronista. Quando Giulia e Giulio hanno lasciato Uomini e Donne insieme, Giovanna è salita tra gli applausi e le critiche del pubblico sul trono e ha dato il via al suo percorso rimasto però in aria.

La coppia invece sappiamo che ha continuato a discutere per qualche tempo a causa di Giovanna e della gelosia. Per un po’ di tempo per esempio si è parlato tanto di ciò che ha fatto Giulio con Giovanna, delle parole che le ha dedicato fino alla fine. Tutto ciò che ha infastidito Giulia e che difficilmente riuscirà a dimenticare.

Le discussioni all’inizio quindi sono state tante, poi però si sono rilassati e hanno iniziato a godere l’uno della presenza dell’altro. Per escludere qualunque altro problema di coppia i due hanno deciso di andare a convivere. Hanno trovato casa a Valenza vicino alla famiglia di lui. Sono sempre più stabili, caratterialmente parlando hanno trovato la loro felicità, i loro accordi. Tutto procede per il meglio a parte la gelosia.

Giulio Raselli, tutto bene ma la gelosia crea qualche disguido

Giulio Raselli è stato accusato dalla fidanzata Giulia di essere eccessivamente geloso nei suoi confronti, a volte morboso, di avere delle fissazioni che a lei non piacciono più di tanto. Giulia ha un carattere fermo, deciso, non ci pensa su due volte a dire ciò che pensa, lo ha dimostrato partecipando a Uomini e Donne. Così durante varie dirette Instagram l’ha accusato di esagerare e di farla arrabbiare. Infatti spesso litigano proprio per problemi legati alla gelosia dell’uomo.

Fin qui nulla di strano se non fosse però che Giulio dice la stessa cosa di lei. Quindi nell’aria c’è un po’ di confusione. Chi dei due è geloso dell’altro? Forse entrambi. Ma le vere problematiche, le liti, da chi e da cosa partono? Forse di questa storia sapremo davvero poco, dato che nessuno dei due vuole essere sincero.

Nonostante la fretta nella convivenza, la storia procede a gonfie vele

Ciò che ci rende particolarmente felici è che nonostante siano una coppia fresca e giovane, nonostante siano andati a convivere subito dopo la scelta, senza conoscersi a fondo, tutto continua ad andare a gonfie vele. Il coronavirus per loro non è stato un ostacolo, anzi probabilmente li ha uniti ancora di più accelerando i tempi.