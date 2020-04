“Hai la mascherina sul c*lo per evitare il contagio?”: Naike Rivelli in mutande innaffia le piante [VIDEO]

Naike Rivelli e le provocazioni su Instagram

Naike Rivelli ha deciso di trascorrere la quarantena per Covid-19 lontano dalla città. Infatti insieme alla madre Ornella Muti e il suo compagno abitano nella villetta in campagna in Piemonte. Una dimostrazione di tutto ciò ce l’ha da la stessa 45enne con una serie di foto e clip sul suo account Instagram.

Profilo dove la modella lancia spesso delle provocazioni e delle accuse verso personaggi dello spettacolo. Una su tutte Barbara D’Urso e le sue trasmissioni considerate trash. In questi giorni l’attrice ha più volte puntato il dito contro Lady Cologno soprattutto quando due domeniche fa ha recitato L’Eterno Riposo in diretta su Canale 5 insieme a Matteo Salvini.

La figlia di Ornella Muti semi nuda su IG

Ma essendo in campagna, Naike Rivelli ha la possibilità di uscire fuori di casa a magari occuparsi delle piante e dell’orto. Di recente, infatti, la 45enne ha realizzato un video davvero singolare e successivamente lo ha postato sul sui IG, seguito da circa 260 mila follower. Nello specifico si vede la modella adottare una posa di yoga, ovvero con il corpo appoggiato al prospetto della villetta e con la testa all’ingiù.

Ad un tratto si sente la voce della madre Ornella Muti che cerca l’innaffiatoio per dare dell’acqua a delle piantine. L’oggetto in questione lo aveva la figlia tenuto in modo impeccabile col tacco della sua scarpa. Ma l’attenzione del popolo del web si è concentrato su qualcos’altro, ovvero la mise della Rivelli. (Continua dopo il video)

La reazione del popolo del web al nuovo video della Rivelli

Ebbene sì, Naike Rivelli si è mostrata sul social network nuovamente con la biancheria intima. Tra i vari commenti apparsi sotto la clip, uno in particolare ha fatto sorridere il resto dei seguaci. In particolare l’internauta ha fatto presente di avere la mascherina sul lato B (ovviamente le mutande) per evitare il contagio.

Naturalmente è una battuta ironica visto che la figlia di Ornella Muti più delle volte si mostra su Instagram priva di mutandine e reggiseno. Il post della modella ha ottenuto migliaia di likes e tanti complimenti.