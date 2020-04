Margherita Buy afferma di aver già organizzato il suo funerale

Margherita Buy, un modo particolare per affrontare la quarantena

Margherita Buy, così come tutti sta affrontando la quarantena con non pochi problemi. Non la sta vivendo bene, tristezza, angoscia, paura, pensando a tutto ciò che c’è di negativo. In particolar modo la vita dei personaggi famosi è cambiata tantissimo, ovviamente è cambiata anche per la gente comune costretta a stare in casa, ma non è la stessa cosa.

Sarà capitato più volte nella vita di chiunque di noi di rimanere in casa per qualche settimana. Ai vip invece no. La loro vita è sempre piena di impegni, frenetica. Viaggi, registrazioni, un programma, un film, un concerto. Insomma tra una cosa e l’altra non si ha nemmeno tempo per rilassarsi un po’.In questo però il mondo si è fermato di colpo e di conseguenza si sono dovute fermare anche le nostre vite.

Margherita Buy, la preoccupazione dei fan per le sue recenti ammissioni

Margherita Buy poi ha esagerato. Ha ammesso di avere iniziato a organizzare al meglio il suo funerale. Non vuole chissà quale tipo di evento. Qualcosa di molto semplice, ciò che però non deve mancare è la colonna sonora di Hans zimmermann. Sa benissimo che proprio per questo il funerale costerà tantissimo, ma non ha nessuna intenzione di rinunciare. Per lei è davvero importante.

Diciamo che la maggior parte delle persone oggi sta pensando tantissimo alla morte, perché è inevitabile. Siamo circondati da gente che da un momento all’altro muore non pur non avendo nessuna patologia in particolare. È impossibile quindi rimanere tranquilli in attesa che tutto passi, continuando a pensare alle solite vite. Anche perché nessuno di noi sta vivendo come Sempre. Per questo motivo i fan di Margherita Buy, non riescono a non preoccuparsi, perché le sue affermazioni Non sono affatto piaciute.

Ecco come l’attrice impegna le sue giornate

Poi racconta come sta impegnando le sue giornate, stupisce tutti affermando che non fa niente, cerca di fare un’immersione nel mondo della cinematografia, guardando un po’ di film Allegri del passato, qualcuno anche di oggi.

Ma racconta di avere deciso di stare molto lontana dalla televisione, perché si è resa conto che i palinsesti TV sono ricchi di film tristi. L’angoscia è proprio l’unica cosa dalla quale in questo momento vuole stare particolarmente lontana.

Il pensiero dell’attrice a coloro che hanno fatto più rinunce

L’attrice poi si dice preoccupata per tutti coloro che hanno dovuto rinunciare a molte più cose rispetto a lei. C’è chi ha rinunciato alla famiglia, chi al lavoro, chi al sesso. La sua più grande fortuna è non aver rinunciato ai rapporti sessuali con chissà quale dispiacere. Sta bene come sta adesso. Nessuna mancanza, nessun problema.