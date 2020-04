“Cosa le è preso? Voglio spiegazioni”: Barbara Palombelli la combina grossa, le nuove accuse

Alessandro Cecchi Paone contro Barbara Palobelli

Nell’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo Tv il giornalista Alessandro Cecchi Paone, tramite la sua storica rubrica, ha criticato Barbara Palombelli. Per quale ragione? Secondo il divulgatore la conduttrice di Forum ultimamente si è resa partecipe di ben due scivoloni anti-meridionali.

Qualche settimana fa, mentre stava presentato Stasera Italia su Rete 4 la donna ha sostenuto che il 90% dei morti da Covid-19 è al nord. Quindi persone ligie che vanno tutte a lavorare rispetto al sud italia.

Affermazioni molto gravi che hanno sollevato un polverone mediatico ma anche la sua rabbia minacciando denunce. L’opinionista di Mattino 5 sostiene che se si parla di disoccupazione al Mezzogiorno rispetto al nord è vero, ma le parole della moglie di Francesco Rutelli sono sembrate un pregiudizio: “Urgono spiegazioni da parte sua”.

Alessandro Cecchi Paone esige spiegazioni

Tornando a parlare delle assurde affermazioni fatte da Barbara Palombelli a Stasera Italia, Alessandro Cecchi Paone, attraverso la sua rubrica su Nuovo Tv ha detto: “Non mi spiego cosa le sia preso”. Ma le polemiche non sono terminate qui. Infatti al settimanale ha scritto una lettrice lamentandosi del comportamento assunto dalla professionista Mediaset in una puntata di Forum, il Tribunale televisivo di Canale 5.

In quell’appuntamento si parlava di una donna dell’Est che era convolata a nozze uomo del Centro o Nord Italia il quale prima della separazione l’ha fatta vivere da reclusa a casa. A quel punto il giudice di turno ha commentato dicendo che questo era un comportamento solito nella Sicilia di diversi anni fa: “Barbara Palombelli non ha fatto una piega e ha lasciato che passasse questo messaggio falso”.

Quando torna Forum in diretta?

Nel frattempo dal lunedì al sabato alle 11 su Canale 5 continuano ad andare in onda le repliche di Forum. Al momento non sappiamo quando torneranno le puntate indiretta visto che il Premier Giuseppe Conte ha allungato la quarantena per Covid-19 sino al 3 maggio 2020. Barbara Palombelli e la sua squadra con molta probabilità riprenderanno nella prima settimana del prossimo mese.