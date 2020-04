La Rai sospende Linea Verde, Ingrid Muccitelli, Beppe Convertini e Peppone a casa: la nuova formula

Sospese le registrazioni delle nuove puntate di Linea Verde: ecco il motivo

Prima o poi doveva accadere: la Rai ha sospeso le registrazioni delle nuove puntate di Linea Verde, lo storico rotocalco domenicale della prima rete.

Purtroppo la sofferta decisione è legata all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Quindi i tre conduttori Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, con la partecipazione del cuoco Peppone Calabrese dovranno fermarsi.

Ricordiamo che da tre settimane il programma sta andando in onda anche dal lunedì al venerdì dalle 12:30 sino alle 13:30 con le repliche al posto del cooking show La prova del cuoco di Elisa Isoardi. Gli appuntamenti inediti di Linea Verde sono terminati, ragion per cui da domenica 12 aprile 2020, Ingrid e Beppe andranno in onda tramite collegamento dalle loro case. La notizia è stata resa nota dal periodico Telepiù.

Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini conducono da casa

Stando a quanto riportato dal magazine Telepiù, Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini con Linea Verde da questa domenica fono a data da destinarsi saranno in collegamento dalle loro case, per raccontare, tramite delle clip realizzate le scorse settimane ma anche di recente, la nostra Penisola che sta provando in tutti i modi di uscire fuori da questa pandemia di Coronavirus.

Qualche giorno fa i due professionisti Rai sono intervenuti via Skype a La vita in diretta, dove a Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno spiegato il motivo per il quale i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di mettere nel palinsesto giornaliero della prima rete le repliche di Linea Verde.

Puntata pasquale di Linea Verde con Gabriele Bonci

Sempre sul magazine Telepiù è riportato quello che accadrà nella puntata di Linea Verde in onda domenica 12 aprile 2020. Come sempre prenderà il via alle 12:20 su Rai Uno. Durante i collegamenti dalle proprie abitazioni, Ingris Muccitelli e Beppe Convertini cederanno la linea a Gabriele Bonci. Quest’ultimo uno dei protagonisti di punta del cooking show La prova del cuoco, farà vedere al pubblico la ricetta della tradizionale pizza di Pasqua.