Grande Fratello Vip Adriana Volpe dice la verità su Andrea Denver

Adriana dice la verità

Dopo un periodo di silenzio Adriana Volpe ha deciso di intervenire per difendersi da ciò che sta leggendo sul web. Purtroppo ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip per un grave problema familiare.

Nell’arco di 24 ore ha comunicato la perdita del padre del marito. Nonostante tutto è stata al centro delle polemiche a causa di coloro che non stanno rispettando il suo dolore. Di conseguenza ha voluto fare chiarezza con i suoi fan, specialmente sul suo rapporto con Andrea Denver.

‘Non montate storie che non esistono, fatelo con la panna’

Adriana dice la verità, ovvero che non c’è nulla tra lei e il modello di fama internazionale. E’ stufa di leggere notizie del tutto false sulla loro amicizia. Hanno un affetto reciproco, ma entrambi sono impegnati con altre persone. Per questo motivo ha invitato i pettegoli a tacere e non alimentare un gossip infondato.

Dopo la morte del suocero, la donna è sparita per un po’ dalla circolazione. Non ha risposto a nessun commento fatto sul suo conto. Fabio Testi, per esempio, ha rivelato di aver avuto una relazione con lei anni fa. Antonio Zequila, invece, ha infangato ancora una volta il suo nome. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la montatura di una storia con Andrea che non esiste.

Nelle ultime settimane si vociferava della sua separazione dal marito Roberto Parli. In realtà i due stanno ancora insieme, soprattutto in questo periodo di lutto. Spesso Adriana ha dichiarato della poca dimestichezza con i social, però ha chiuso un occhio per togliersi i vari sassolini dalla scarpa.

‘Mi ha chiesto di vederci al di fuori della casa’

Se Adriana ha smentito il suo flirt con Andrea, Sara Soldati ha svelato una proposta indecente. In pratica il ragazzo le avrebbe chiesto di trascorrere del tempo con lei. Non potrà vedere la fidanzata Anna Wolf, quindi vorrebbe approfittare. Nessuno crede a una simile insinuazione, dato che Andrea è un personaggio molto amato dal pubblico. Ha mostrato di essere una bella persona durante il suo percorso nella casa del Gf Vip.