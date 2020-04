La vita in diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano verso la cancellazione: la scelta della Rai

Possibile sospensione della prima parte de La vita in diretta: il rumor

L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 continua a modificare i palinsesti di Rai e Mediaset. Da oltre un mese, dopo la sospensione di Vieni da me, La vita in diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano si è allungata. Partendo dalle 14 sino alle 18:45 con una pausa all2 15:45 per la presenza della serie Il Paradiso delle Signore 4. Ma stando a quanto riportato da TvBlog, i vertici di Viale Mazzini starebbe pensando ad eliminare la prima parte a causa dei bassi ascolti.

E se la seconda continua a macinare successi, con ascolti che oscillano tra i 2,5 e i tre milioni di telespettatori, la prima stenta a decollare. Per questo motivo i dirigenti Rai potrebbero sostituirla con dei vecchi filmati di Techetechete, come di fatto accadrà il giorno di Pasquetta.

Quando tornerà Vieni da me di Caterina Balivo?

Ma in tutto questo quando tonerà in onda Caterina Balivo con il suo Vieni da me? Nella serata di venerdì il Premier Giuseppe Conte ha esteso la quarantena, quindi anche le restrizioni, durerà anche sino al prossimo 3 maggio 2020. Quindi fino a quella data la conduttrice napoletana non potrà andare in onda col suo format.

Ad oggi la professionista di Rai Uno non sa se tornerà a maggio oppure direttamente nella prossima stagione televisiva, ovvero a settembre. Al momento lei e il marito Guido Maria Brera sono impegnati su Instagram col nuovo programma social My Next Book.

Ritorna Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi

Ma le novità di palinsesto non sono terminate qui. Infatti anche Mediaset continua a modificarlo. Purtroppo la pandemia di Covid-19 sta compromettendo gli ascolti di Canale 5, quindi i vertici del Biscione sono ricorsi ai ripari.

L’assenza del dating show Uomini e Donne pesa molto e i film tv tedeschi non hanno racimolato lo share prefissato. Ma udite bene, Maria De Filippi tornerà in onda da lunedì 20 aprile 2020 con una formula rivista a causa delle restrizioni.