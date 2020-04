Alfonso Signorini a cuore aperto: “E’ stata dura continuare lo show. I miei concorrenti preferiti sono…”

Alfonso Signorini è stato il vero mattatore di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il programma è riuscito ad ottenere numeri importanti in fatto di ascolti ed è diventato una valvola di sfogo importante per gli italiani in questo periodo di grande difficoltà. Una scelta coraggiosa, che ha esposto il conduttore e gli autori a molte critiche ma che, numeri alla mano, è piaciuta agli italiani.

Il conduttore del reality, ha rilasciato un’intervista a sito de Ilgiornale a pochi giorni dall’ultima puntata. Una lunga chiacchierata nella quale Alfonso Signorini ha parlato di questa fantastica esperienza. Non solo per quanto riguarda la sua carriera ma proprio per il fatto che ha cambiato e condizionato il suo modo di vivere e di vedere le cose. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha parlato anche dei suoi concorrenti preferiti.

L’avventura di Signorini alla conduzione del Gf Vip

Alfonso Signorini è stato scelto come successore di Ilary Blasi alla conduzione del Grande Fratello Vip. Il direttore di Chi ha vestito per diverse edizioni i panni di opinionista. Un salto importante. Signorini ha voluto al suo fianco due personaggi molto particolari: Pupo e Wanda Nara. Una scelta questa che inizialmente ha diviso il pubblico ma che il tempo ha confermato come vincente.

Divertimento, allegria, spensieratezza e attualità, sono stati questi i registri toccati durante il viaggio del Gf Vip. Si sono toccati temi importanti che riguardano le discriminazioni, i sentimenti e molte altre sfere della vita di ognuno di noi. Signorini è stato capace di alternare il sorriso disincantato, con quello ironico e furbo. Non sono mancate le consuete bacchettate del professore per mettere in riga i propri ragazzi.

E’ diventato simbolo di leggerezza e voglia di andare avanti in questo periodo di coronavirus. Ha raccontato quanto sia stato difficile condurre la puntata dopo che il premier Conte ha dichiarato l’Italia zona rossa.

Le rivelazioni di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, come detto in precedenza, in una lunga intervista rilasciata al sito de Ilgiornale, ha parlato del suo Grande Fratello Vip. Il conduttore ha raccontato quanto è stato difficile trasmettere uno show “cazzaro” mentre la gente muore. La decisione è scaturita di concerto con Pier Silvio Berlusconi e i risultati della finale, il 23,17% di share, gli ha dato ragione.

Per quanto riguarda i concorrenti preferiti di Alfonso Signorini, il conduttore ha svelato che sono stati Adriana Volpe perché si è raccontata in maniera diversa da come la si conosceva in televisione, Mummy, ovvero Aristide Malnati, perché sono amici dal Ginnasio ed è una persona speciale e Andrea Denver perché si è affezionato a lui.