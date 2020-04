Ivan Gonzalez: frecciatina alla nuova coppia formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Ivan Gonzalez ha lanciato una nuova e velenosa frecciatina a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Ecco che cosa ha detto l’ex tronista

GF Vip: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro pronti a vivere la loro storia d’amore

Nelle prime settimane della quarta edizione del Grande Fratello Vip i telespettatori si sono accorti di un particolare feeling tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. I due concorrenti si sono ritagliati molti spazi in solitudine di notte per parlare. Dopo le insinuazioni di Alfonso Signorini, i genitori di Paolo e molto imbarazzo nella coppia, Clizia e Paolo hanno deciso di uscire allo scoperto.

Hanno ammesso entrambi di provare qualcosa l’uno per l’altra. Lei era un po’ frenata perché aveva iniziato da poco una frequentazione con un altro uomo prima di entrare nella Casa. Poi però i sentimenti hanno preso il sopravvento. Paolo e Clizia si sono abbandonati alla passione.

Clizia, tuttavia, dopo un paio di settimane è stata squalificata dal reality. Il loro sentimento, però, è rimasto. Adesso che il Grande Fratello Vip è terminato, Paolo e Clizia sono liberi di viversi la loro storia d’amore lontano dalle telecamere.

Ivan Gonzalez non ci sta: la frecciatina

Ivan Gonzalez è stato uno dei concorrenti del GF Vip e all’inizio aveva messo gli occhi proprio su Clizia. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha fatto alcun cenno della sua storia appena finita con la sua scelta, Sonia Pattarino, e ha corteggiato in modo molto deciso l’influencer. Clizia, però, ha avuto la sensazione che fosse una strategia per andare avanti nel programma.

Ivan è stato eliminato dal pubblico al primo televoto perché il suo comportamento non è piaciuto. Tuttavia, dai social ha voluto chiarire la sua posizione. Prima ha commentato le parole di Clizia, trovandole profondamente ingiuste. Poi ha voluto fare i complimenti a Paola per la vittoria ma lanciando una stoccata alla coppia.

Infatti, ha detto che Paola ha meritato la vittoria per il suo percorso pulito e perché “non ha avuto bisogno di inventarsi nessuna storia d’amore per andare avanti nel programma“. Insomma, per Ivan è evidente che non c’è nulla di vero tra Paolo e Clizia. Voi la pensate come lui?