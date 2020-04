Alessandra Amoroso e Stefano Settepani, la verità sull’addio: “Volevo creare una famiglia ma…”

La storia naufragata tra Alessandra e Stefano

L’anno scorso Alessandra Amoroso ha festeggiato i suoi primi dieci anni di carriera musicale. Ricordiamo che l’artista salentina ha trovato la popolarità partecipando all’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi e tra l’altro l’ha pure vinta.

E se dal punto di vista professionale la cantante pugliese sa raccogliendo una serie di successi, quello sentimentale ultimamente ha subito qualche botta. Infatti, dopo tanti anni di fidanzamento con Stefano Settepani, la professionista ha deciso di lasciarlo e proseguire la sua strada da sola. Per quale ragione?

Chi è Stefano Settepani?

Per chi non lo sapesse, Alessandra Amoroso e Stefano Settepani si sono visti per la prima volta nel 2015 ad Amici. Ricordiamo che lui era tra i produttori esecutivi del talent show di Maria De Filippi, facendo parte della Fascino. Tra i due c’è stato sempre un bellissimo rapporto e più volte sul web si era parlato anche di un possibile matrimonio.

“Mi ha colpito il suo senso dell’umorismo. Sa farmi ridere, ascoltarmi, guidarmi. Con lui sento di crescere“, diceva la cantante in un’intervista. Ma qualche mese fa la stessa artista pugliese ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi fan rivelando che tra lei e Settepani era finita. Per quale motivo?

Le possibili ragioni

Attraverso un lungo post sui suoi canali social, Alessandra Amoroso ha scritto che lei e Stefano Settepani non stanno insieme da un mese per ragioni che non ha voluta dare su IG. “Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due!”, ha affermato la cantante salentina.I due ci hanno provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavano. Se non è stata lei a dire i motivi, ci ha pensato il magazine di gossip Chi.

A quanto pare la separazione è riconducibile alla presunta voglia di Alessandra di crearsi una sua famiglia con Stefano, ma lui ha già due figlie da un precedente matrimonio. “Scoppia la crisi tra Alessandra Amoroso e il fidanzato Stefano Settepani, suo produttore musicale. La causa sarebbero i troppi impegni di lui e la voglia di creare una famiglia da parte di lei”, si leggeva nel periodico diretto da Alfonso Signorini.