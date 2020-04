Lamberto Sposini commosso, regalo inaspettato da una donna: l’ho fatto per te (FOTO)

Dopo settimane di assenza Lamberto Sposini è tornato sui social. In questi giorni così delicati a causa dell’emergenza Covid-19, l’ex conduttore televisivo ha lasciato vari messaggi sul proprio profilo, chiedendo a tutti di fare attenzione e di restare a casa. Pochi istanti fa, però, ha voluto condividere coni tutti i suoi seguaci un regalo ricevuto forse da una sua fan. Con entusiasmo e con tanta gioia, ha ricevuto un piccolo dono in occasione della Santa Pasqua.

Una sorpresa molto gradita per Lamberto Sposini

Lamberto Sposini, ormai lontano dal teleschermo da diverso tempo, riesce comunque a comunicate con i suoi follower attraverso il proprio profilo. In occasione della Santa Pasqua, il giornalista ha voluto condividere con tutti un momento felice della propria giornata.

Nonostante non faccia più parte del mondo della televisione a causa di un ictus che lo ha colpito nel 2011 e costretto a non poter più comunicare, non ha perso la speranza di vivere e di trasmettere positività. Sopratutto in giornate come queste, dove ognuno di noi si sente solo e lontano dai propri familiari, l’ex conduttore ha invogliato tutti a non mollare e a rispettare la quarantena.

Lamberto Sposini, infatti, è rimasto ancora oggi nel cuore di tutti. E proprio una sua fan ha voluto fargli un meraviglioso e utile regalo. Stiamo parlando di una mascherina, che di questi tempi è diventata indispensabile ma anche introvabile. Realizzata completamente a mano e con colori particolari, il giornalista è rimasto davvero senza parole. (Continua dopo il post)

L’affetto dei familiari e dei propri fan

Lo scorso febbraio, Lamberto Sposini ha compiuto 68 anni. Il conduttore insieme a sua figlia Matilde e all’amico Enrico Mentana ha spento le sue candeline, condividendo con i propri seguaci un momento così importante. Dopo l’ictus, la vita del giornalista è completamente cambiata.

Infatti, metà del suo corpo non è più autosufficiente e ha bisogno sempre di qualcuno che lo assista. Da quel momento è sempre rimasto lontano dai riflettori ma i colleghi, gli amici e i tantissimi fan non si sono certo dimenticati di lui. La sua pagina Instagram allora come oggi è stata inondata di auguri, a testimonianza del grande affetto che lo circonda.