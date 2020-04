Gaia Gozzi, decisione importante: parte del montepremi di Amici 19 in beneficenza

Gaia Gozzi ha vinto Amici 19. La cantante ha svelato che devolverà parte del montepremi in beneficenza. Ecco le sue dichiarazioni

Gaia Gozzi ha vinto la diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi. È stata un’edizione molto strana. All’inizio ci sono state molte polemiche, poi la situazione d’emergenza legata al Coronavirus di sicuro non ha aiutato. Al Serale i ragazzi hanno potuto ricevere il calore del pubblico solamente nella prima puntata, poi si sono esibiti in uno studio vuoto.

Gaia Gozzi ha rilasciato numerose interviste nei giorni seguenti alla vittoria. In una in particolare, quella rilasciata al settimanale Chi, ha rivelato che donerà parte del montepremi di 150.000 euro alla Protezione Civile. La cantante ha detto che è sicuramente la prima mossa da fare in questo periodo.

Poi un’altra parte andrà alla sua famiglia perché possa essere un po’ più serena e il resto ovviamente le serve per continuare nel mondo della musica. Tuttavia, il suo album Genesi sta andando molto bene. Il suo singolo in portoghese Chega è da settimane ai primi posti delle classifiche.

Le difficoltà dopo X Factor

Gaia aveva partecipato ad un altro talent nel 2016. Si tratta di X Factor in cui è stata seguita da Fedez. È riuscita anche ad arrivare alla finale e classificarsi seconda, ma poi lei stessa ha confessato di aver ricevuto proposte che non facevano per lei. Ha preferito rifiutare, aspettare, tentare di fare la sua musica con un altro talent.

La prima volta che si è presentata ad Amici Gaia è stata eliminata ai casting. La seconda volta, invece, i suoi nuovi singoli, tra cui anche Chega, hanno convinto la commissione e anche Maria De Filippi. Gaia è stata tra le prime a guadagnare il banco.

Alcune sue insicurezze hanno reso non facile il percorso all’inizio. Arrivava da un periodo in cui aveva ricevuto tanti no e anche le insicurezze legate al suo fisico non l’hanno aiutata. Ma piano piano ha trovato la sua strada e grazie alla sua determinazione è riuscita ad alzare la coppa dorata del talent. Secondo voi adesso Gaia Gozzi avrà il suo spazio nel mondo della musica?