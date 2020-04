Maria De Filippi in prima serata? Lo scoop Mediaset

Se ne vociferava già da un paio di giorni ma nelle ultime ore la notizia che Maria De Filippi sbarcherà presto in prima serata ha fatto il giro del web. Una notizia, questa, che ha fatto particolarmente piacere ai fans della De Filippi che la seguono ormai da oltre 20 anni in televisione. Una voce che è molto più di un’ipotesi e che potrebbe realizzarsi molto presto. Nella migliore delle ipotesi già tra qualche settimana. Di che stiamo parlando?

Maria De Filippi, la scelta vincente di Mediaset

Maria De Filippi non è assolutamente nuova alle prime serate su Mediaset. La signora Costanzo, infatti, è la regina incontrastata del sabato sera con C’è Posta per Te e lo diventa anche con il serale di Amici, concluso proprio da pochi giorni con la vittoria di Gaia Gozzi.

In un momento come quello attuale in cui il Coronavirus ha costretto la televisione ad un vero e proprio stravolgimento dei palinsesti. Tornando ad Amici, ad esempio, abbiamo visto un serale senza pubblico in studio. Numerosi, poi, sono stati i format costretti alla chiusura nelle ultime settimane. Ed è proprio per questo che Mediaset punta tutto su un pezzo da novanta come Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, è amatissima dal pubblico e può essere la carta vincente per sbaragliare la concorrenza.

L’idea di Pier Silvio Berlusconi, poi, è quella di lanciare in prima serata programmi e volti particolarmente amati e seguiti dal pubblico. La fase di recupero, l’hanno sostenuto un po’ tutti, sarà molto dura e sarà necessario, proprio per questa ragione, scendere in campo con le migliori risorse.

Amici All Star, in prima serata su Mediaset

Amici All Star doveva iniziare appena concluso Amici 19. Debutto che, però, è slittato proprio a causa del Coronavirus. Negli ultimi giorni era stata indicata nel 2 maggio la possibile data della prima puntata anche se, occorre ribadirlo, non esiste una conferma ufficiale.

Secondo i più, invece, Amici All Star partirà, con la conduzione di Maria De Filippi, agli inizi dell’estate e terrà compagnia agli italiani in quella che sarà la stagione più complicata per il settore televisivo. Si attendono comunicazioni ufficiali in merito dal momento che, se dovesse confermarsi la data del 2 maggio, vedremo quanto prima gli spot in tv.