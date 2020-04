Amici All Star vicino al debutto, chi saranno i concorrenti?

Amici All Star avrebbe dovuto prendere il via già da alcuni giorni. La data prevista, infatti, era immediatamente successiva alla conclusione di Amici 2020 terminato, come ormai noto, con la vittoria di Gaia Gozzi.

L’avvento del Coronavirus, però, ha sconvolto i piani di tutti portando ad un vero e proprio stravolgimento del palinsesto televisivo. Amici All Star, a questo punto, potrebbe iniziare tra qualche settimana, forse il 2 maggio. Chi sono i concorrenti certi fino ad ora?

Amici All Star, i precedenti e il meccanismo

Prima di vedere quali sono i concorrenti che, ad oggi, sono sicuri ad Amici All Star, ci preme ribadire che non è la prima volta che Maria De Filippi riunisce in un unico format i principali talenti della scuola di Amici. Si era partiti, nel 2012, con Amici Big dove Alessandra Amoroso, Emma Marrone e Marco Carta avevano raggiunto il tanto ambito podio.

Per quanto riguarda, invece, il meccanismo delle, a quanto pare, tre puntate di Amici All Star non si sa ancora molto. Potremmo trovarci dinnanzi a qualcosa di molto simile al passato. Pare assodato che la commissione interna sarà la stessa di Amici “classico” con Veronica Peparini, Timor Steffens, Alessandra Celentano (nonostante i rapporti molto tesi) per il ballo, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Stash per il canto.

I partecipanti

In base a quanto emerso fino a questo momento, tra i cantanti e ballerini che parteciperanno ad Amici All Star vi sarà, innanzitutto, Alberto Urso. Il tenore messinese, vincitore della scorsa edizione del talent di Maria De Filippi, avrà modo di deliziare i suoi fans insieme alla bravissima Gaia Gozzi, attuale detentrice del titolo di campionessa di Amici.

Tra i concorrenti ritroveremo anche il simpatico Enrico Nigiotti, cantautore di origini toscane che partecipò al talent nel 2009 e che, poi, si ritirò. Tra i cantanti troveremo anche Michele Bravi, vincitore della settima edizione di X Factor e tutor ad Amici nel 2017. Per la categoria danza sappiamo che tra i concorrenti di Amici All Star troveremo Vincenzo Di Primo (arrivato secondo alla diciottesima edizione di Amici) e Sebastian Melo Taveira (partecipante ad Amici 16).