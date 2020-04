Giulia De Lellis a Verissimo:”Cerco il bello nel brutto. Mi dedico agli affetti che avevo perso”

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme. La notizia ha fatto grande scalpore sul web e sui social dove da giorni non si parla d’altro. Un ritorno di fiamma che ha riempito le pagine dei giornali di gossip e non solo. L’influencer e il dj hanno cercato inizialmente di tenere nascosta la relazione. Prima la rivelazione di Gabriele Parpiglia e poi le foto di Chi, hanno reso pubblica la notizia.

Alla fine è arrivata la conferma anche dell’ex tronista in una diretta instagram con Pio e Amedeo. Andrea Damante e Giulia De Lellis sono stati ospiti, seppur solo in collegamento, di Verissimo, l’amatissimo programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. I due hanno raccontato cos’è realmente accaduto negli ultimi mesi nella loro vita.

Il ritorno di fiamma tra Giulia e Andrea

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono conosciuti all’interno dello studio di Uomini e Donne. Dopo una lunga e intensa storia d’amore, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della fine della loro relazione. Dopo la delusione per la fine della storia, Giulia aveva deciso di rimanere un po’ da sola, fin quando non è entrata nella sua vita Irama. I due sono stati fidanzati per un breve periodo prima di prendere strade diverse.

Anche in questo caso i giornali parlarono di un ritorno di fiamma tra i Damellis con tanto di foto pubblicate su diversi settimanali di gossip. A distanza di poche settimane, però Giulia De Lellis inizio la sua relazione con Andrea Iannone. Come un filmine a ciel sereno alcuni giorni fa è arrivata la notizia della loro separazione. Dopo giorni di indiscrezioni, indizi e voci, finalmente è arrivata una prova che mostra chiaramente che tra i due ci sia stato il tanto chiacchierato ritorno di fiamma.

Giulia De Lellis a Verissimo

Giulia De Lellis è stata ospite, seppur a distanza, del programma condotto da Silvia Toffanin. L’influencer ha inviato alla redazione di Verissimo un video nel quale ha raccontato come sta vivendo questo momento. La giovane ha svelato che sta sfruttando questo periodo per stare lontana dai social e dedicarsi di più alla famiglia.

Ha fatto riferimento anche ad Andrea Damante, dicendo che cerca di trovare il bello nel brutto. In chiusura ha anche sottolineato che sta cercando di dedicarsi agli affetti che aveva perso. Anche in questa circostanza il riferimento è sembrato essere proprio Andrea Damante e il loro rapporto ritrovato dopo lunghi mesi di lontananza.