Paola Di Benedetto a Verissimo: “L’esperienza surreale non è stato il Gf ma il ritorno a casa”

Paola Di Benedetto è stata la trionfatrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. E’ stata un’esperienza molto intensa che l’ha fatta conoscere e apprezzare dal grande pubblico. Si è parlato spesso di lei anche per la sua storia d’amore con Federico Rossi. In passato i due hanno avuto momenti di difficoltà, superati proprio grazie al forte sentimento che li lega. Ora sui social appaiono sorridenti e felici.

La vincitrice del Grande Fratello Vip è stata ospite, seppur in collegamento, con Silvia Toffanin nella sua trasmissione Verissimo. L’ex Madre Natura ha parlato della sua avventura nel reality di Canale 5. Del trionfo in uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Ampio spazio anche alla difficile situazione che sta vivendo il nostro paese in questi giorni e al suo rientro a casa.

La vittoria di Paola Di Bendetto al Grande Fratello Vip

Paola Di Benedetto si è messa in luce in questa prima parte del Grande Fratello per essere stata vicina alle donne nei momenti di maggiore difficoltà. Ha supportato Elisa De Panicis quando si è scontrata con Andrea Denver, Fernanda Lessa in alcuni momenti di crisi e ha spinto Clizia Incorvaia verso Paolo Ciavarro.

Ha avuto anche la possibilità di vedere, seppur solo tramite un messaggio, il fidanzato Federico Rossi che una volta di più gli ha confermato la forza del sentimento. In questo momento molto complicato, anche Paola Di Benedetto ha voluto esprimere la sua opinione. Si è detta sconvolta per quanto sta succedendo.

In questa circostanza, come è accaduto anche agli altri concorrenti ha avuto la possibilità di parlare con i suoi affetti. Ha svelato di aver sentito i suoi genitori e il fidanzato e che fortunatamente tutti stanno bene. Grazie alla sua dolcezza e alla sua disponibilità con i compagni di viaggio è stata premiata. Arrivata al televoto finale con Paolo Ciavarro è stata proprio lei a trionfare in questa edizione del reality.

Paola Di Benedetto a Verissimo

Paola Di Benedetto, come detto, è stata ospite a Verissimo, seppur con un video messaggio. La vincitrice del Grande Fratello Vip si è detta felicissima per il trionfo ottenuto nel reality di Canale 5.

Nella seconda parte del suo video ha raccontato quanto è stato difficile il rientro a casa, ovviamente non per questioni logistiche. L’ha definita un’esperienza surreale decisamente più complicata di quella vissuta nella casa più spiata d’Italia. Ha raccontato di aver trovato un mondo completamente cambiato rispetto a qualche mese fa quando è entrata al Grande Fratello Vip.