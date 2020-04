Oroscopo di oggi 12 aprile 2020 di tutti i segni: rinascita per Ariete e Capricorno, Toro paziente

Nella giornata di Pasqua, domenica 12 aprile 2020, l’Oroscopo prevede un ottimo cielo per Ariete, Capricorno e Acquario. Toro, Gemelli e Cancro, invece, farebbero bene a sedersi e ad aspettare che passi la bufera.

I primi 6 segni in classifica nell’Oroscopo del 12 aprile 2020

Prima posizione per il Capricorno. Il buio andrà via per lasciare spazio alla luce. Sarete molto più sicuri di quello che volete, sia in amore sia nel lavoro. Non abbiate paura di prendere delle decisioni importanti. Plutone nel vostro segno vi garantirà forza, tenacia e un forte desiderio di controllo.

Secondo posto Ariete. Si prospetta una domenica di Pasqua elettrizzante. Anche se le cose non sono propriamente rosee, la vostra mente sarà un vero frullatore di idee. Le indecisioni lasceranno il posto alle certezze. Se state pensando ad un cambiamento importante, oggi è il giorno giusto per dargli voce.

Medaglia di bronzo per l’Acquario. La mente è acuta e realista. Oggi sarà il giorno della rinascita, in tutti i sensi. Ricomincerete ad essere propositivi verso il futuro e a tornare a lavorare a progetti che avevate accantonato. I vostri affetti saranno la vostra pietra miliare.

Sagittario al quarto posto. Finalmente si allontanano i brutti pensieri che vi hanno tormentato per giorni. La luce in fondo al tunnel sarà sempre più vicina. Vi troverete dinanzi una scelta importante, specie per quanto riguarda i rapporti amorosi. Questo non è il momento di accontentarsi, se qualcosa non va, ditelo subito.

Bilancia quinto. Finalmente ritroverete l’equilibrio che cercate sempre con molta insistenza. A partire da domenica inizierà una fase della vostra vita molto più serena, lucida e consapevole. I rapporti di coppia verranno consolidati, mentre i single potrebbero gettarsi in nuove relazioni.

Sesto Pesci. Sarete pieni di spirito d’iniziativa, ma questo non è ancora il vostro momento. Conservate la vostra creatività ancora per un po’, che il meglio deve ancora venire. Vi sentirete un po’ intrappolati dalla realtà, ma sappiate che questa è solo un’occasione per mettere a punto il vostro colpo vincente.

I segni dalla 7° alla 12° posizione

Settima posizione per il Leone. Nell’antro della vostra tana state progettando la vostra prossima mossa. La vita vi spinge a stare fermi, come dei veri e propri leoni in gabbia, ma voi sapete sfruttare ogni attimo per ribaltare la situazione a vostro favore. Brillante il lavoro. Cercate di mettere la stessa grinta che usate nel lavoro anche nei rapporti di coppia.

Scorpione ottavo. Avrete un ripensamento. Ciò che prima vi sembrava una certezza adesso assumerà una connotazione differente. Particolarmente in questa giornata sentirete la mancanza dei vostri affetti. Ovunque sarete e qualunque cosa facciate, i pensieri vi raggiungeranno, usateli per fare riflessioni importanti.

Vergine al nono posto nell’Oroscopo del 12 aprile. Non chiudetevi in voi stessi, se avete un problema con qualcuno, affrontatelo. Meglio qualche piccola discussione costruttiva che il silenzio distruttivo. Nel lavoro sarete stanchi e insoddisfatti, ma presto potrebbero esserci delle novità.

Decimo Cancro. Il lavoro sarà la vostra principale preoccupazione. Almeno in questo giorno di festa cercate di mettere da parte i malumori e di concentrarvi di più sulla famiglia. Molto presto potrebbe arrivare una proposta allettante, ma che potrebbe scatenarvi un po’ di perplessità.

Undicesimo Gemelli. Questa Pasqua sarà per voi un giorno un po’ malinconico. Sentirete molto la mancanza di una persona cara. Questa nostalgia vi accompagnerà ancora per un paio di giorni, ma passerà. Interessanti novità in campo lavorativo, prestate attenzioni alle occasioni che si presenteranno sul vostro cammino.

Ultimo Toro. La presenza di Marte e Saturno contro non gioverà sicuramente ai nati sotto questo segno. Questa opposizione, però, passerà tra poche settimane, pertanto, la parola chiave sarà: pazienza. Usate questi giorni di stallo per riorganizzare i vostri impegni, in modo da partire più forti di prima.