‘Avete una lingua biforcuta’, ecco la replica di Sossio Aruta sul web

La replica di Sossio

Nelle ultime ore tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip si stanno togliendo dei sassolini dalle scarpe. Adriana Volpe, per esempio, sta smentendo il suo flirt con Andrea Denver e le insinuazioni di Fabio Testi su una loro presunta relazione. E’ stata in silenzio fino ad ora per rispettare il lutto del marito, poiché ha perso il padre a causa del coronavirus.

Come lei anche Sossio Aruta ha deciso di rispondere a una serie di accuse. Si è rivolto in primis a due donne della casa, con le quali non andava molto d’accordo. Dopodiché è passato al suo rivale numero uno. Gli utenti social sono sicuri che il tutto andrà avanti per le lunghe.

‘Gli zombie usciti dalla casa si sono risvegliati’

La replica di Sossio non è altro che una risposta alle accuse di Teresanna Pugliese e Licia Nunez. Con la prima non ha mai avuto un buon rapporto, anzi spesso sono quasi arrivati alle mani. Una volta per il bagno lasciato in pessime condizioni mentre in un’altra occasione sono volate offese ai rispettivi partner.

Il tutto è avvenuto dopo che l’ex di Francesco Monte ha puntualizzato la sua indole solitaria. Il diretto interessato ha perso le staffe quando è stato paragonato a un cane. Per fortuna la rissa è stata solo sfiorata. Per quanto riguarda Licia non ha mai avuto un scontro diretto con lui, però una volta uscita dalla casa ha palesato la sua antipatia.

A quel punto Sossio le ha criticate, sostenendo che dopo un lungo letargo si sono improvvisamente svegliate. Come se non bastasse ha sottolineato la loro indole perfida e scorretta perché non gli hanno detto la verità faccia a faccia. Nascondendosi dietro lo schermo di un computer, hanno dimostrato di non sapere reggere un confronto.

‘Sei un essere meschino, mi fai pena’

Sossio ha colto l’occasione anche per rispondere per le rime ad Antonio. I due hanno discusso animatamente quando si sono intromessi nel litigio fra Antonella Elia e Fernanda Lessa. Sossio stava spiegando il suo punto di vista, così l’altro gli ha chiesto di non parlare in dialetto. La provocazione è stata tale da creare una tensione che non è sparita nel corso dei giorni. Dato che Zequila sta ancora offendendo, l’ex cavaliere di Uomini e Donne gli ha ricordato di aver solo compassione per lui.