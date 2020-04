Romina Power imita la Lecciso? Gli indizi via social

Il triangolo tra Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power appare ben lungi dall’essere archiviato. La Power, tra l’altro, è da poco rientrata a Cellino ed ha, per questo, scatenato la reazione della Lecciso che, su Instagram, aveva postato una foto in cui è chiara la felicità con Al Bano. Dagli ultimi indizi social, però, pare che Romina stia imitando proprio la Lecciso. In cosa? E perché? Vediamolo.

Romina Power, il ritorno a Cellino

Nelle ultime settimane abbiamo visto sia Romina Power che Al Bano impegnati con il serale di Amici di Maria De Filipp. Concluso il programma, però, il cantante è tornato alla sua tenuta di Cellino San Marco dove, all’interno della villa, vive insieme a Loredana Lecciso. Decisione che, poi, è stata presa anche da Romina che è tornata, quindi, in Puglia.

Questa scelta non è piaciuta a Loredana Lecciso che ha visto, per l’ennesima volta, una provocazione nei suoi confronti. Ricordiamo, tra l’altro, che la Power non è nuova alle provocazioni verso la salentina. Anche la dichiarazione di un bacio dietro le quinte di Amici con Al Bano potrebbe esserlo. La Lecciso, comunque, non si è lasciata intimorire e ha risposto a tono alla sua eterna rivale in amore.

L’imitazione di Loredana Lecciso

Ciò che sorprende più di tutto è che, a quanto pare, Romina Power avrebbe iniziato ad imitare Loredana Lecciso in diversi dei suoi atteggiamenti e non solo. La Power, infatti, ha di molto intensificato le sue attività sui social iniziando a postare su Instagram diversi scatti fotografici. Interessanti i soggetti: i luoghi precedentemente pubblicati dalla Lecciso.

Cosa accade in definitiva? Semplice! Romina si reca nei posti dove Loredana aveva fatto una foto con Al Bano e scatta una foto che va, poi, a pubblicare sui social. Uno dei tanti esempi è lo scatto con Al Bano al capanno del forno che la cantante ha pubblicato, tra gli ultimi, sul proprio profilo. (Continua dopo la foto)

Non è ben chiaro, almeno fino a questo momento, quelle che potrebbero essere le intenzioni di Romina Power e quali siano le motivazioni che la spingono a questa sorta di “imitazione”. Quel che è certo è che la quarantena, in quel di Cellino, deve essere davvero complicata per le due leonesse di Al Bano.