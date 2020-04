Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto svela dei retroscena inaspettati

Paola svela dei retroscena

Venerdì 11 aprile è stato decretato il vincitore della recente edizione del Grande Fratello Vip. Molti tifavano per Patrick Ray Pugliese mentre altri per Antonella Elia, ma con grande stupore ha ottenuto il montepremi Paola Di Benedetto. Paolo Ciavarro si è aggiudicato la seconda posizione, però per lui è stato un successo perché ha trovato l’amore accanto a Clizia Incorvaia.

Paola non ha intascato i 100.000 euro, ma li ha dati in beneficenza per aiutare gli ospedali a fronteggiare la pandemia. Nonostante tutto ha dovuto fare i conti con delle critiche e delle accuse fatte da alcuni suoi vecchi compagni d’avventura. Ha colto l’occasione per raccontare finalmente come stanno le cose.

‘Non penso che ci sia troppo da commentare, non valgono niente’

Paola svela dei retroscena sulle dinamiche della casa del Gf Vip. Ha saputo dello scontro social tra il fidanzato Federico Rossi e Fernanda Lessa. Quest’ultima, durante una diretta di Instagram con Clizia, ha ironizzato sulla fisicità dell’ex Madre Natura di Ciao Darwin. Le ha dato della grassa perché non faceva altro che mangiare, incurante della presenza delle telecamere.

Federico è intervenuto per difenderla, così Fernanda gli ha ricordato del suo tradimento con Emma Muscat. Paola, una volta venuta a conoscenza dell’accaduto, ha ammesso che con le due donne aveva un bel rapporto. Erano molto complici, in quanto si davano conforto nei momenti tristi.

Ha sempre preso le parti di Clizia per il trattamento ingiusto che le ha riservato la produzione. Ad oggi ha cambiato idea sul loro conto, però non ha commentato il loro atteggiamento infantile e inopportuno. Sta optando per il silenzio, a differenza del partner che non esita a scagliarsi contro le cattiverie ricevute da alcuni suoi compagni d’avventura.

Dubbi sulla vittoria

Alcuni ex concorrenti stanno dubitando sull’esito del Gf Vip 4. Tra questi c’è Salvo Veneziano, allontanato dalla casa per aver fatto delle affermazioni poco carine su Paola. Secondo il suo parere la modella non ha assunto un comportamento corretto. E’ stata brava a nascondere il suo gioco sporco agli italiani, altrimenti non si spiega come abbia ottenuto la vittoria. Su Instagram ha invitato tutti ad aprire gli occhi sul televoto perché c’è qualcosa di poco chiaro. Nessuno ha dato peso a tali insinuazioni.