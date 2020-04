Andrea Damante a Verissimo: “Sono in piacevolissima compagnia…” il dettaglio non sfugge ai fan (VIDEO)

Oggi, sabato 12 aprile, è andata in onda una puntata del programma di Silvia Toffanin, contenente il meglio di alcune precedenti interviste. Durante la messa in onda, però, Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno mandato un videomessaggio a tutti i fan di Verissimo, in cui hanno parlato della loro quarantena.

Tutti erano in attesa di capire quali sarebbero state le loro dichiarazioni in merito alla vita sentimentale, tuttavia, non ci resta che leggere tra le righe. I fan più attenti, però, hanno notato un dettaglio molto importante che sembra parlar chiaro.

Il videomessaggio di Andrea Damante a Verissimo

Durante il videomessaggio di Andrea Damante al pubblico di Verissimo, il dj si è mostrato fuori una terrazza all’aria aperto. Il ragazzo ha raccontato della sua quarantena ed ha spiegato di essere a Roma e in ottima compagnia. Il sorrisetto con cui ha accompagnato questa frase ha fatto immediatamente fantasticare i fan. In seguito, ha spiegato di aver avuto un po’ di difficoltà ad abituarsi a questi nuovi ritmi, dato che negli ultimi mesi non faceva altro che essere sempre in viaggio a bordo di aerei.

Ad ogni modo, dopo un primo momento di difficoltà, ha cominciato quasi ad apprezzare questa tranquillità. Inoltre, il giovane veronese ha esortato tutte le persone che lo guardano a non mollare e a tenere duro in questo momento di difficoltà. Infine, ha concluso dicendo di augurarsi che questo 2020 passi il più in fretta possibile. (Clicca qui per il video)

Delusione per i fan

Chi si aspettava di assistere ad una confessione esplicita da parte di Giulia e Andrea Damante a Verissimo, purtroppo, è rimasto molto deluso. Ad ogni modo, una serie di dettagli stanno accendendo le speranze dei fan. Innanzitutto, mettendo a confronto i video di entrambi i protagonisti, è possibile notare che la location sembra esattamente la stessa. Questo, dunque, lascia intendere che i due siano nella stessa casa.

Il ritorno di fiamma, ormai, è ufficiale, anche se i diretti interessati non ne hanno mai parlato esplicitamente. Basti pensare alla diretta di Andrea con Pio e Amedeo, durante la quale fu molto esaustivo nelle spiegazioni. Tuttavia, i fan avrebbero sicuramente gradito che i due spendessero qualche parolina in più e facessero cadere il velo di mistero.