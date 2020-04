Andrea Damante a Verissimo:”Sono a Roma in piacevolissima compagnia”

Sono giorni molto particolari per l’Italia intera costretta a casa da coronavirus. I social sono più affollati che mai e uno degli argomenti più caldi, per quanto concerne il mondo del gossip, è il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Dopo giorni di voci, indizi e chiacchiericcio mediatico è arrivata la conferma.

Il settimanale Chi, infatti, ha pubblicato le foto che hanno testimoniato il fatto che i due stessero passando la quarantena insieme. Andrea Damante, così come Giulia De Lellis, sono stati ospiti a distanza di Verissimo. Entrambi hanno mandato uno video messaggio nel quale hanno raccontato di come stanno vivendo la quarantena. Nessuno dei due ha fatto chiaro riferimento all’altro anche se c’è stata qualche allusione.

La storia infinita tra Andrea Damante e Giulia De Lellis

Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono conosciuti all’interno dello studio di Uomini e Donne. Dopo una lunga e intensa storia d’amore, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della fine della loro relazione. Dopo la delusione per la fine della storia, Giulia aveva deciso di rimanere un po’ da sola, fin quando non è entrata nella sua vita Irama. I due sono stati fidanzati per un breve periodo prima di prendere strade diverse.

Anche in questo caso i giornali parlarono di un ritorno di fiamma tra i Damellis con tanto di foto pubblicate su diversi settimanali di gossip. A distanza di poche settimane, però Giulia De Lellis inizio la sua relazione con Andrea Iannone. Come un filmine a ciel sereno alcuni giorni fa è arrivata la notizia della loro separazione. Lui in tutto questo periodo non ha mai ufficializzato alcun fidanzamento anche se spesso è stato paparazzato in dolce compagnia. Pochi giorni fa è arrivata la conferma, dalle foto di Chi, del fatto che i due stiano passando la quarantena insieme.

Le parole di Andrea Damante a Verissimo

Andrea Damante è stato ospite, seppur con in video messaggio, di Verissimo. Nel suo video ha raccontato al programma condotto da Silvia Toffanin di come sta vivendo la sua quarantena.

Il dj veronese ha svelato che è a Roma e che è il piacevolissima compagnia. Il riferimento è ovviamente Giulia De Lellis. Andrea Damante ha, infine, rivelato che sta cercando di costruire una quotidianità, anche perchè lui è abituato a viaggiare da una parte all’altra del mondo. Si sta concentrando come non mai sul suo lavoro e sta portando avanti progetti importanti da riproporre quando tutto sarà finito.