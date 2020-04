“Non è la Rai” super notizia fan già in delirio accadrà prestissimo

La notizia delle puntate di Non è la Rai in replica su Mediaset nelle prossime ore fa andare in delirio i fan, scopriamo cosa è successo

Nessuno ha dimenticato il celebre programma Non è la Rai, vero e proprio cult degli anni ’90. Ideato e diretto da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo, la trasmissione era composta da tantissime teenagers, alcune delle quali oggi sono diventate famose. Nel programma le ragazze, tutte giovanissime, cantavano e ballavano e presto divennero l’idolo delle ragazzine ma anche di tanti ragazzini.

A distanza di tanti anni le ragazzine sono cresciute, sono diventate donne, mamme, artiste. La più famosa di tutte è sicuramente Ambra Angiolini, che è stata anche la conduttrice di Non è la Rai per un certo periodo. Allora molti avevano accolto con polemiche la sua conduzione, ma oggi la Angiolini è un’attrice affermata e molto amata. Ambra è attiva sui social e sono tantissimi i fan che la seguono.

Non è la Rai torna in tv molto presto

Tante le ragazzine che hanno conquistato la notorietà e oltre alla Angiolini anche Romina Mondello, Laura Freddi e Miriana Trevisan sono salite alla ribalta. La Trevisan per tanti anni è stata valletta di Mike Bongiorno, Laura Freddi e la Mondello sono diventate due attrici molto amate.

Non appena è saltata fuori la notizia del ritorno di Non è la Rai le fan sono scattate e hanno drizzato le orecchie. Possibile? Certamente, presto andranno infatti in onda su Mediaset Extra le puntate migliori della trasmissione. Per la precisione le repliche di Non è la Rai andranno in onda da lunedì 13 aprile. L’appuntamento è dunque ogni lunedì e indubbiamente saranno in tanti a seguire le puntate.

Le repliche verranno trasmesse ogni lunedì

Qualcuno aveva capito che il programma doveva essere riproposto, ma si tratta delle repliche e non di puntate nuove. Sicuramente sarebbero tante le ragazze che vi prenderebbero parte, ma per il momento potranno solo vedere le repliche. Sarà una bella occasione per tanti di tornare indietro nel tempo, di rivivere quel periodo adolescenziale che non si dimentica mai.

E’ vero, in passato sono piovute tante critiche e tante polemiche, tuttavia è stato un programma che ha dato molto a tutti. Come dimenticare volti che oggi sono famosi come Antonella Elia, Alessia Merz, Claudia Gerini, Yvonne Sciò, Pamela Petrarolo, Alessia Mancini e la bravissima Sabrina Impacciatore? Allora l’appuntamento è per lunedì 13 aprile!