Talisa di Amici 19 tradisce Javier, scoperti messaggi inaspettati con un cantante del programma

Scoperta Talisa, i messaggi con un cantante di Amici 19 testimoniano il tradimento verso Javier, è scandalo nella scuola della De Filippi

La quarantena fa brutti scherzi e per alcuni può essere pesante, tanto da operare un tradimento. Di chi stiamo parlando? Di Talisa, fidanzata con Javier, o almeno così è stato finora. Ma alcuni messaggi fanno pensare ad un tradimento da parte della ballerina. Proprio così, sembra che durante questa quarantena ci siano stati dei dolci messaggi fra lei e un cantante di Amici 19.

Messaggi inattesi, che nessuno avrebbe mai immaginato, visto come finora è sembrata innamorata del ballerino. In questo periodo di solitudine i ragazzi di Amici 19 sono sempre con il cellulare fra le mani, per comunicare con i fan. Tanti i messaggi, i post, le storie che pubblicano e fanno capire come sia importante per loro comunicare. Anche fra di loro si scambiano messaggi e si tengono in contatto.

I messaggi dolci di Talisa con il rapper Devil

Ma con chi ha scambiato Talisa i messaggi compromettenti? Con Devil il rapper della scuola!I fan sono rimasti stupiti dall’intensità dei loro messaggi e certamente non sono piaciuti a Javier. I due si sono detti parole che hanno lasciato tutti sbalorditi. Lo scambio di messaggi e i commenti da parte di Devil su una foto senza dubbio hanno destato rabbia nel ballerino.

La gelosia non si è fatta attendere e certamente fra i due ci saranno chiarimenti. E dire che Talisa e Javier si erano scambiati tante promesse! Appena qualche giorno fa la coppia in diretta aveva fatto andare in delirio i fan. I due si erano ripromessi di andare a vivere assieme e di avere un casa.

I fan attendono la reazione di Javier

La coppia sembra molto innamorata, o almeno Javier è veramente convinto di andare a convivere con Talisa. Di sicuro la conversazione fra la fidanzata e il rapper non gli è piaciuta, e le parole affettuose fra i due fanno pensare ad un tradimento.

Ma sarà vero così? E’ certo però che il ballerino è molto geloso della fidanzata e i commenti fatti da Devil possono averlo infastidito. Javier ha senz’altro letto tutti i messaggi, ma non ha risposto, ha scritto solo Buonanotte e messo una faccina che ride e una fiamma. Cosa succederà? Ci sarà una reazione da parte di Javier? Staremo a vedere!