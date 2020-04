Jaime Lorente attore della serie Tv “La casa di carta” contro la vicina di casa

L’attore de ‘La casa di carta’ Jaime Lorente paparazza la vicina di casa che a sua insaputa gli scatta foto e le vende ai giornali

Anche i personaggi famosi stanno vivendo la quarantena, ma alcuni si divertono pure a prendersi delle rivincite. E’ quello che sta facendo Jaime Lorente, che interpreta Denver ne La Casa di Carta. L’attore si sta prendendo una rivincita verso una vicina di casa. Ma cosa sta combinando? L’attore, come detto prima, sta vivendo la sua quarantena a Madrid. Con lui c’è anche la collega e fidanzata Maria Pedraza. La coppia convive da circa due anni e al momento sta trascorrendo insieme questa reclusione.

Protagonista anche della serie Netfix Elite, l’attore ha fatto sapere ai fan cosa sta combinando mentre è a casa con la fidanzata. E lo fa sapere postando le sue Instagram Story, in cui mostra degli aneddoti curiosi e divertenti. Di solito la coppia è molto riservata e non mette in piazza i segreti, ma quel che sta succedendo è davvero comico.

Jaime Lorente ripreso dalla vicina di casa

I due negli ultimi giorni hanno scherzato, si sono ripresi insieme e hanno condiviso con i fan fatti di vita quotidiana. Insomma, per ammazzare il tempo dialogano con i follower mettendoli al corrente di cosa fanno. Ma mentre la coppia si riprendeva, qualcuno a sua volta gli stava scattando delle foto.

A fare le foto a Jamie è una vicina di casa, che abita nell’appartamento di fronte. La donna gli scatta le foto e le vende alle riviste di gossip. Una cosa inaudita per Jamie! Il bello delle foto scattate dalla donna è che si tratta di scatti che riprendono l’attore mentre è dentro casa. Quindi, non sono foto scattate mentre si trovava fuori, ma mentre era tra le mura domestiche!

La rivincita di Jamie verso la donna

L’attore non si è arreso e ha deciso di prendersi una bella rivincita! Cosa ha fatto quindi? Ha pensato di fare la stessa cosa con lei, perciò anche lui le farà le foto e farà il suo reportage. Una bella rivincita quella architettata da Lorente, che si è appostato per riprendere la donna.

Come ha fatto la vicina, la riprenderà mentre si trova dentro casa, violando anche lui la privacy. Una vicenda curiosa, che potrebbe avere risvolti inaspettati. Cosa succederà adesso? Cosa accadrà se la donna si accorge di essere ripresa? Staremo a vedere!