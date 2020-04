Filippo Nardi vuota il sacco: “Ecco cosa c’è veramente tra me e Barbara D’Urso…”

Filippo Nardi e il Coronavirus

Nella trasmissione radiofonica Non succederà più su Radio Radio è intervenuto Filippo Nardi. L’ex gieffino ha parlato a lungo del Coronavirus e di quello che gli è accaduto nei primi di marzo durante il trasloco. In quell’occasione l’uomo ha iniziato ad avvertire dei forti dolori, ma inizialmente era convito che fossero dovuti agli sforzi fatti per lo spostamento di mobili, ecc.

Subito dopo, però, si è accaldato e la temperatura corporea è arrivata a 39. In poche parole l’ex naufrago ha avuto quasi tutti i sintomi del Covid-19, quindi ha chiamato alla guardia medica per metterli al corrente. I medici, però, gli hanno chiesto se avesse male alla gola e rispondendo in modo negativo gli hanno consigliato di rimanere a casa e chiamarsi in caso peggiorasse.

L’intervista a Radio Radio

Nessuno gli ha detto di fare il tampone e dopo giorni di febbre e dolori articolari per fortuna è guarito da solo. Intervistato a Radio Radio, Filippo Nardi è convinto di aver avuto il Covid-19.

Tuttavia, stando alle sue parole il virus non è entrato nei polmoni bensì nei bronchi. Ora sta perfettamente bene e per questo motivo ha risposto a qualche domanda di gossip che le ha posto la conduttrice Giada De Miceli. In poche parole quest’ultima ha chiesto al suo ospite in che rapporti è con la stakanovista della televisione italiana Barbara D’Urso.

La verità su Barbara D’Urso

Nel corso della lunga chiacchierata a Radio Radio, Filippo Nardi ha voluto chiarire una volta e per tutte la faccenda. L’ex gieffino ha confessato che lui e Barbara D’Urso stavano parlando del loro rapporto. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha detto che vorrebbe convivere con la persona con cui sta insieme, quindi avere una quotidianità perché non gli è mai successo.

Mentre Lady Cologno ha detto che non ci pensa minimamente e si sono messi a scherzare. In pratica l’uomo ha seccamente smentito che tra loro ci sia stato un flirt. “Non c’è mai stato nemmeno un bacio. Come compagna io la trovo non facilissima, ammirarla e stimarla per altri motivi sì. Non la sto corteggiando, non ci siamo corteggiati”, ha detto Nardi affermando che sono usciti qualche volta insieme facendosi delle grandi risate.