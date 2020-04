Pago non rispetta la quarantena, lascia Serena Enardu a Cagliari e raggiunge Miriana Trevisan a Roma: è polemica [FOTO]

Pago lascia la Sardegna per tornare a Roma

Nelle ultime ore attraverso delle Stories su Instagram, Pago ha fatto intendere di voler trascorrere le festività di Pasqua insieme al figlio, di conseguenza anche con l’ex Miraiana Trevisan. Una decisione che ha fatto arrabbiare i follower e gran parte del popolo del web. Il motivo è semplice: il decreto per il Covid-19 prevede che nessuno si sposti per motivi di salute e lavoro.

La settimana scorsa addirittura l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 sul social aveva condiviso un post con su scritto: “Verrei da te ma non lo faccio per il tuo bene”. Il cantante ha trascorso questa lunga quarantena a Cagliari insieme alla sua ritrovata compagna Serena Enardu, ora invece sta raggiungendo Roma dove si trova suo figlio Nicola e la Trevisan.

Rompe la quarantena per andare a trovare il figlio Nicola

Ebbene sì, stando a quanto è apparso su Instagram Pago ha preso un aereo da Cagliari diretto verso la Capitale. Fino a qualche giorno fa l’ex gieffino aveva manifestato il desiderio di trascorrere l’intera quarantena insieme alla sua amata Serena Enardu, ora come mai ha cambiato idea?

In questi giorni di feste è difficile stare lontani dalle persone care, soprattutto in un momento tragico che l’Italia e gran parte del mondo sta attraversando. C’è da dire, però, che motivazione avrà scritto nell’autocertificazione? Ovviamente salute e lavoro no, quindi solo stato di necessità. Resta il fatto che la sua decisione ha scatenato una serie di polemiche sul web. (Continua dopo la foto)

La rabbia del popolo del web contro Pago

Osservando l’account Instagram di Miriana Trevisan molti follower hanno espresso la loro gioia nel rivedere insieme la famiglia al completo per Pasqua. Ma oltre alla felicità sono apparsi anche dei commenti polemici nei confronti dell’ex gieffino Pago.

Sono d’accordo che un padre si ricongiunga col proprio figlio, ma c’è da dire anche che tanti genitori da settimane sono nella medesima situazione di Pacifico e che non prendono il primo aereo rimandando il tutto per il bene della comunità. In poche parole gli internauti hanno dato dell’irresponsabile al cantautore sardo.