Paolo Bonolis, confessione brutale su Canale 5: “Ho perso mio figlio quando aveva 4 anni”

Paolo Bonolis e l’allontanamento da Stefano quando aveva solo 4 anni

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, Mediaset ha sospeso Verissimo di Silvia Toffanin. Tuttavia nelle ultime tre settimane stano andando in onda le migliori interviste di quest’anno e delle passate edizioni. Nella puntata in oda sabato 11 aprile 2020 è stata riproposta quella fatta a Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli.

A differenza delle altre interviste, quella fatta al conduttore di Avanti un altro è apparsa diversa dal solito. E se altri personaggi del mondo dello spettacolo si emozionano di fronte alla Toffanin, l’artista romano è riuscito ad affrontare delle tematiche forte ed importanti sempre col sarcasmo che lo contraddistingue.

Il rapporto con Stefano e Martina

Intervistato a Verissimo, Paolo Bonolis ha parlato a lungo dei suoi due primogeniti avuti dalla prima moglie Diane Zoeller. Dopo la separazione quest’ultima se ne è tornata negli Stati Uniti con il figlio Stefano che aveva solo quattro anni e Martina che era ancora nella pancia della madre. Per questo motivo il conduttore romano si definisce un padre poco presente con i due ragazzi che vivono in America, ma per fortuna successivamente è riuscito a recuperare il tempo perso.

Parlando con Silvia Toffanin il marito di Sonia Bruganelli ha raccontato un aneddoto che riguarda Pippo Baudo dopo la vittoria del Telegatto. Paolo ricevette una telefonata da Stefano e Martina che si complimentavano con lui, episodio che lo fece commuovere tantissimo.

Paolo Bonolis e i tre figli avuti da Sonia Bruganelli

Nel corso della lunga intervista a Verissimo, Paolo Bonolis ha menzionato anche i tre figli avuti da Sonia Bruganelli. Parlando di Silvia che ha 17 anni e nata con alcuni problemi di salute, il professionista ha fatto una dichiarazione abbastanza forte.

Mentre gli altri due ragazzini, ovvero Davide ed Adele, il conduttore e la moglie hanno sottolineato la sensibilità nell’accudire la sorella maggiore. Ma anche il loro essere troppo tecnologici. Infine il padrone di casa di Avanti un altro ha rivelato che la più piccola e Martina si somigliano moltissimo non solo dal punto di vista fisico.