‘Vergognati…’:Jasmine Carrisi nella bufera, la figlia di Al Bano criticata per i suoi outfit ‘bollenti'(FOTO)

Ancora una volta Jasmine Carrisi ha dovuto difendersi dai suoi haters. La figlia di Al Bano, non è la rima volta che riceve critiche ed insulti sui social. In questo caso, la giovane 17enne però non ha perso la pazienza e ha risposto con un semplice sorriso.

In questi giorni di emergenza, dovuti al Covid-19, Jasmine Carrisi come del resto tutti, è a casa insieme alla sua famiglia. Dalle immagini da lei postate, trascorre le giornate nella tenuta a Cellino San Marco, tra passeggiate, frullati e il suo cagnolino preferito. A quanto pare, però, sembra aver trovato anche l’amore, infatti, spesso è in compagnia di un giovanotto. In uno dei suoi ultimi scatti, la Carrisi Junior ha scatenato una serie di polemiche sul web a causa di alcuni suoi atteggiamenti.

Jasmine Carrisi di nuovo nella bufera per un post sui social

Chi segue Jasmine Carrisi sa che è una ragazza molto sveglia e che non ha problemi ad esprimere i suoi pensieri. Spesso, però, questo le porta ad essere mira dei cosiddetti leoni da tastiera che a volte esagerano con critiche e addirittura minacce. In uno dei suoi ultimi post,la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso per alcuni ha davvero esagerato. Mettendo in mostra la sua perfetta forma fisica, si è lasciata andare ad alcuni scatti all’interno della tenuta.

Addome scolpito evidenziato da una maglietta corta, Jasmine Carrisi ha mandato in exstasy i suoi 60mila seguaci. Nello stesso tempo, però, non è mancato chi l’ha criticata visto il delicato momento che stiamo attraversando. Una seguace infatti le ha ricordato che mentre lei si diverte a farsi fotografare mezza ‘sconcia’ qualcuno sta morendo. (Continua dopo il post)

La figlia di Al Bano vittima di haters

Jasmine Carrisi ormai è abituata da tempo a ricevere insulti. La figlia di Al Bano, infatti, non è la prima volta che subisce critiche. Da anni, in tanti l’accusano di voler somigliare alla madre e di essersi sottoposta alla chirurgia estetica.

Molti sono convinti che si sia rifatta il naso, le labbra e gli zigomi ma la giovane ha sempre smentito. Intanto, mentre in tanti la criticano, Jasmine Carrisi è diventata una vera e propria influencer. Oltre ad avere un profilo Instagram seguitissimo, da pochi mesi si diverte anche su Tik Tok, dove realizza dei video davvero divertenti.