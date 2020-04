Elettra Lamborghini sfacciata su Instagram: “Mangio come na vacca da monta…” [FOTO]

Elettra Lamborghini ironizza sul suo aumento di peso

Ancora una volta Elettra Lamborghini è riuscita nel suo intento, ovvero far parlare di sé. La ricca ereditiera da oltre un mese è in quarantena nella sua abitazione insieme al fidanzato. Essendo in casa la romagnola ha più tempo da dedicare ai suoi follower, quindi gli fa compagnia postando delle foto e delle clip singolari.

Come gran parte degli italiani anche l’ex giudice di The Voice of Itay passa le giornata a mangiare facendola lievitare di peso. Nelle ultime ore ha condiviso uno scatto su Instagram e, come accennato prima, la donna parla di cibo e di come sia eccessivamente ingrassata.

Facendo il paragone con uno scatto realizzato un po’ di tempo fa, l’interprete di ‘Musica’, ha scritto il seguente messaggio: “Volevo postare qualcosa per mantenermi attiva sui social ma sto a magná come na vacca da monta per cui ho pensato di postare questa mia vecchia foto dove mi vedo particolarmente s*** e p***. Con Amore, state a casa”.

Le critiche da parte del popolo del web

Elettra Lamborghini è uno dei personaggi dello spettacolo più seguiti su Instagram. Infatti il suo profilo personale conta più di 5,5 milioni di seguaci. Per questa ragione tutti i contenuti che posta diventano immediatamente virali. Infatti l’ultimo scatto postato di recente non è per niente passato inosservato al popolo del web.

Oltre ai complimenti e ai likes, la ricca ereditiera è stata sommersa anche da numerose polemiche. Alcuni internauti, infatti, le hanno fatto presente che non bisogna ironizzare su certe tematiche perché in Italia e nel mondo ci sono persone che sono vittime di bodyshaming quotidianamente. (Continua dopo il post)

I pregi e i difetti di Elettra Lamborghini

Tuttavia i pareri positivi hanno superato quelli negati facendo intendere che Elettra Lamborghini è molto apprezzata. Senza ombra di dubbio l’ereditiera è una ragazza molto solare, eccentrica e originale.

Una serie di pregi che i follower amano moltissimo e che rendono l’ex giudice di The Voice of Italy unica. Nel frattempo quest’ultima si rilassa al fianco del suo fidanzato Afrojack che, stando alle loro dichiarazioni, molto preso potrebbero convolare a nozze. Il matrimonio dopo la pandemia da Covid-19?