Romina Power copia Loredana Lecciso: guerra tra le due ex donne di Al Bano [FOTO]

Guerra Tra Romina Power e Loredana Lecciso?

La quarantena da Covid-19 ha costretto Romina Power a modificare i suoi piani. Infatti, dopo la finale di Amici 19 la cantante statunitense doveva tornare in America ma la pandemia ha bloccato tutti gli aerei interni e internazionali. Quindi, dopo sei settimane di permanenza a Roma la donna è tornata a vivere nella sua amata Puglia, ovvero nella Tenuta di Cellino San Marco.

Il suo trasferimento è stato documentato su Instagram postando delle foto del podere di Al Bano e della casetta nel bosco dove al momento vive. Ma gli utenti più attenti hanno notato un dettaglio, giorni prima la sua rivale Loredana Lecciso aveva postato uno scatto mostrando la stessa abitazione facendosi vedere insieme al Maestro Carrisi. Semplice coincidenza o la Power ha voluto lanciare una frecciata velenosa alla salentina? (Continua dopo il post)

Le due ex di Al Bano postano le stesse foto

Nella foto in questione Romina Power ha scritto il seguente messaggio: “Tra la pace della natura, respirare la vita, contemplare l’essenza delle cose”. E se la cantante statunitense ha postato lo scatto riprendendo la casetta dall’esterno, giorni prima Loredana Lecciso ne aveva realizzata una simile ma facendosi fotografare di spalle al fianco dell’ex compagno Al Bano. Ma le due donne si sono dichiarate guerra?

E pensare che la scorsa settimana il cantautore pugliese ha rilasciato un’intervista affermando di essere stanco di parlare di triangoli amorosi e di gossip. Il Maestro Carrisi ha ribadito che tra lui e la Power non c’è nulla, quest’ultima viva nella casetta vicino al lago, mentre lui e la Lecciso nella Tenuta. Inoltre ha precisato che anche con quest’ultimo c’è solo un rapporto ritrovato e nulla di più. (Continua dopo il post)

Romina e Loredane vicine di casa ma lontane nei rapporti

C’è da dire, però, che Romina Power e Loredana Lecciso da oltre una settimane e per il prossimo mese o anche di più vivranno a poche centinaia di metri l’una dall’altra. C’è da dire che la Tenuta di Cellino San Marco è abbastanza ampia ma non tanto da non poterle fare incontrare/scontrare.

Sicuramente la cantante americana avrebbe di certo evitato la sua quarantena da Coronavirus in Puglia per evitare tensioni col suo ex, ma c’è da dire che la sua casa a Roma è occupata dai monaci buddisti. Quindi non le tocca che aspettare l’apertura dei voli internazionali per raggiungere nuovamente la sua amata California.