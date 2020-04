Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, quarantena in villa a picco sul mare: ecco dove vivono

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi stanno insieme da più di 20 anni e durante tutto questo tempo insieme hanno preferito mantenere sempre un profilo piuttosto basso, con tutte le difficoltà del caso, essendo loro due personaggi pubblici di rilievo.

La coppia non è mai stata al centro del gossip o di forti pettegolezzi ed ha sempre tentato, per quel che possibile, di mantenere la loro privacy, tutelando anche i loro due piccoli figli, Sofia Valentina e Lorenzo Mattia. Da anni, ormai, vivono in una casa lontano dalla mondanità e dal clamore. L’avete mai vista?

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi la casa a Portofino

La padrona di casa di Verissimo e il Vice Presidente Mediaset hanno scelto di trasferirsi in una splendida dimora situata a Portofino. Un castello antichissimo a picco sul mare, un luogo incantato che sembra essere uscito dalle fiabe. La scelta di andare a vivere nella città ligure è stata fatta dalla Toffanin che, come raccontato in una recente intervista, ha voluto che i i suoi due piccoli crescessero accanto al mare.

Hanno lasciato la casa di Milano

La coppia ha dunque preferito abbandonare la casa di Milano per rifugiarsi nella tranquillità di un posto decisamente meno affollato e lontano dal clamore mediatico a cui sarebbero stati sottoposti videndo nel capoluogo lombardo. I due hanno dunque preferito spostarsi nella dimora antica, una villa preziosa a picco sul mare, lontanissimi da sguardi indiscreti e chiacchiericci.

Una coppia prova di gossip che non pensa al matrimonio

Intanto Silvia e Pier Silvio continuano a vivere la loro grande storia d’amore. Ormai convivono da moltissimi anni, e sono molti i fan che sperano in un matrimonio che però non è mai arrivato. La giornalista, infatti, ha fatto sapere di non avere la necessità di “contrattualizzare” il suo amore con il manager imprenditore e di non avvertire, almeno per il momento, la necessità di giurarsi amore eterno. Sono un famiglia a tutti gli effetti, e tanto basta.

E’ stata proprio lei, in una passata intervista, a far emergere questa sua non necessità. Anche Pier Silvio, d’altronde, ha espresso lo stesso pensiero, dichiarando anche di essere molto impegnato col lavoro per pensare di giurare amore eterno in questo momento.