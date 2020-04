“Solo 13 volte…” Lady Diana, retroscena incredibile sul matrimonio con Carlo

Lady Diana e Carlo sono stati sempre al centro dell’attenzione mediatica. Il loro matrimonio non è mai stato lontano da gossip e pettegolezzi e la coppia ha forse vissuto male questa esposizione mediatica che probabilmente ha intaccato irrimediabilmente il loro rapporto.

Nonostante la scomparsa della Principessa Triste, così fu ribattezza la bellissima Lady D, ancora oggi si parla incessantemente del matrimonio forse più discusso di tutti i tempi.

Matrimonio di Lady Diana e Carlo avventato

Sul loro legame in questi anni se ne sono dette di ogni e in tanti hanno raccontato la propria versione. Ed è stato proprio un insider molto vicino alla Royal Family a scatenare una lunga scia di chiacchiericci.

Come raccontato infatti dalla fonte, Lady Diana e Carlo non sarebbero stati affatto pronti a convolare a nozze. Il motivo? Praticamente erano due sconosciuti. Le voci parlano infatti di solo 13 incontri prima di giurarsi amore eterno.

Lady D e Carlo storia mai decollata?

In realtà c’è chi giura che la loro storia d’amore non sarebbe mai davvero decollate e che il Principe e la Principessa, negli anni vissuti insieme, sarebbero stati profondamente infelici e insoddisfatti della loro vita coniugale. Difatti, nel corso delle loro nozze, una presenza fissa ha aleggiato come un fantasma nella loro vita: quella di Camilla.

Ed è stata proprio lei la donna che alla fine il figlio della Regina Elisabetta ha scelto di amare e con la quale ha deciso di trascorrere il resto della sua esistenza. Anche Lady D, dopo la fine confermata del suo matrimonio, aveva intrapreso una relazione sentimentale nuova. Per tanto tempo ha infatti cercato di svincolarsi dai dettami e dalle regole reali, non si è mai sentita davvero parte di un sistema che in fin dei conti l’ha sempre resa felice ed insoddisfatta, come confermato anche dalle biografie che negli anni si sono poi succedute sul suo conto.

Carlo e Lady Diana, dunque, non si sarebbero mai amati davvero e avrebbero continuato a state insieme solo per il bene dei loro due figli, il Principe William e Harry. Una volta diventati grandi hanno deciso infatti di prendere strade diverse e di seguire il loro cuore, che era evidentemente andato altrove già da un pò.