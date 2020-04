Patrick Ray Pugliese nel dopo GF VIP, ecco cosa pensa dei suoi coinquilini

La quarta edizione del GF VIP ha avuto in Patrick Ray Pugliese uno dei principali protagonisti. Per molti era il vincitore (i social lo hanno ribadito anche dopo l’eliminazione) ma ha dovuto accontentarsi del quarto posto. Nelle ultime ore, il ragazzo ha esternato su Instagram i suoi pensieri su alcuni dei concorrenti che hanno affrontato quest’avventura con lui. Di chi ha parlato? Vediamolo!

Patrick Ray Pugliese vs Zequila

Le prime parole di Patrick Ray Pugliese sono per Antonio Zequila. Il rapporto con l’attore è stato molto altalenante, iniziato bene e finito malissimo tra scontri ed insulti. Lo ha definito una persona poco interessante, saccente, prepotente, arrogante. “Metterei un velo pietoso su Zequila” ha concluso.

Rapporti chiusi, a quanto pare, anche con Serena e Pago. “Serena è stata disastrosa nei confronti di Pago” ha sostenuto Patrick. Tirando le somme a tutto l’uomo è apparso succube della compagna. L’augurio per entrambi, comunque, è quello di essere felici. Parere positivo, invece, su Antonella Elia. Durante il percorso Patrick ha dichiarato di essersi ricreduto sulla donna. Una bella persona indurita da un passato difficile.

Le amicizie destinate a continuare e non solo

Patrick Ray Pugliese parla molto bene di Paola Di Benedetto. Si è detto molto felice che la ragazza abbia vinto anche in virtù di un rapporto che, specie nell’ultima settimana, si è fatto più forte. Paola sarà una delle persone con cui Patrick rimarrà in contatto perché legato in maniera particolare.

Gli altri amici acquisiti da Ray Pugliese in quest’avventura sono, a suo dire, Fabio Testi, Adriana Volpe, Andrea Montovoli, Paolo Ciavarro, Andrea Denver, Sara Soldati, Fernanda Lessa e, naturalmente, Antonella Elia e naturalmente Segio e Pasquale.

Parole speciali sono state riservate alla splendida amicizia nata con Andrea Denver. “È un ragazzo speciale, ci siamo fatti da spalla a vicenda” ha scritto. Paolo E Clizia hanno ricevuto l’in bocca al lupo dell’ex gieffino a cui piace molto la coppia. Di Clizia, però, non ha apprezzato l’atteggiamento avuto con Denver che le è costato l’eliminazione. Per il resto li ha definiti “una coppia stupenda”. Poi ha proseguito “hanno dato molta allegria dentro la casa, a differenza di coppie come Pago e Serena”.