Anna Tedesco infiamma Instagram con una foto super sexy (Foto)

Tra le principali protagoniste di Uomini e Donne (che tornerà in onda il 20 aprile 2020) c’è indubbiamente la biondissima Anna Tedesco. Una donna che, nel parterre femminile del trono over, si è da subito distinta per il suo carattere e per la sua bellezza. La 53enne di Perugia è, tra l’altro, molto attiva sui social dove si diverte a postare foto di sè e a scambiare pensieri con i propri fans. Una delle ultime foto ha letteralmente mandato in visibilio Instagram.

Anna Tedesco, nostalgie da quarantena

Costretta a casa per le limitazioni nazionali imposte a causa del Coronavirus, Anna Tedesco riflette su Instagram sul periodo particolarmente complicato che stiamo attraversando. “La libertà è come l’aria”, scrive sui social, “Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare”.

Ed in effetti è proprio così e sono in tante le persone note che, nelle ultime settimane, hanno espresso questo pensiero. Una libertà che forse si dava troppo per scontata e che, adesso che non c’è più, ci accorgiamo valere più di qualunque altra cosa al mondo. Quale migliore compagnia, però, dei social per trascorrere in compagnia di chi è lontano questo periodo di quarantena forzata?

Foto da brividi

Insieme alle parole che, nelle ultime settimane, hanno caratterizzato il profilo personale di Anna Tedesco, a lasciare i tantissimi fans senza parole sono le fotografie. L’ultima, in particolare, ha un fascino incredibile che ha suscitato, inutile dirlo, una marea di commenti positivi da parte di ammiratori estasiati da cotanta bellezza.

Biondissima, un sorriso raggiante, una posa che definire sensuale può apparire riduttivo. Anna Tedesco appare così, a cavallo su una sedia, vestita di un rosso fiammante e con sandali dai tacchi vertiginosi. Altri particolari che la rendono unica sono i cinturini alle caviglie e la bellissima blusa. Che dire, poi, dei grandi occhi blu? (Continua dopo il post)

“Bellezza unica” recita uno dei primi commenti ricevuti. Poi si prosegue con un “Donna favolosamente bella”, con un “Lucente” e con un “Spettacolo di Madre Natura”. Insomma, uno scatto che ha lasciato tutti senza parole ma per il quale le parole di ammirazione non sono mancate. E, a ben guardare, non poteva essere altrimenti.