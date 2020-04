Rudy Zerbi su Maria De Filippi, “Non lo dimenticherò mai…”

Quella tra Rudy Zerbi e Maria De Filippi è un’amicizia ormai di lungo corso. Non è un caso se i due sono spesso insieme in televisione dato che insieme lavorano proprio bene. Ricordiamo, infatti, che a Tu Si Que Vales entrambi sono giudici mentre ad Amici Zerbi è il professore che tutti gli allievi temono di più. Un’amicizia sincera che ha una radice molto profonda. In una recente intervista lo stesso Zerbi ha confessato che la De Filippi gli ha letteralmente la vita.

Rudy Zerbi e la riconoscenza alla De Filippi

Oltre che grande amico della De Filippi, Rudy Zerbi è molto riconoscente alla regina della televisione italiana. Ultimamente l’uomo è entrato più nei dettagli, “Lei mi ha veramente salvato la vita“ ha ammesso emozionato. Poi ha proseguito “Anni fa ero in un momento di grande difficoltà perché avevo chiuso un mio contratto e all’epoca avevo già tre figli, oggi ne ho quattro”. L’incubo della perdita di lavoro quindi era reale.

“Con la proposta di entrare nel suo programma” continua a raccontare Rudy Zerbi, “Maria mi ha dato la possibilità di vivere grazie alla mia passione per la musica e insieme mantenere la mia famiglia”. Una vera e propria riconoscenza quella di Zerbi per la De Filippi che l’ha aiutato in un momento molto difficile.

La De Filippi che con Zerbi ironizza moltissimo organizzando, spesso e volentieri, dei veri e propri scherzi ha, quindi, un rapporto molto profondo con il professore di Amici. Amicizia e stima reciproca che l’uomo esprime chiaramente “Maria De Filippi ha creduto in me e io non lo dimenticherò mai”.

I progetti futuri

Ma cosa ha in mente Rudy Zerbi per il suo immediato futuro? Adesso che la 19esima edizione di Amici si è conclusa, con la vittoria di Gaia Gozzi, in attesa che arrivi la prossima, il desiderio dell’uomo sarebbe quello di aprire una gelateria tutta sua.

“Io amo i gelati, sono la mia grande passione” ha dichiarato a Tv Mia. Un sogno che, quindi, potrebbe diventare presto realtà. Zerbi, tra l’altro, ha così dimostrato di aver pensato ad una valida alternativa alla tv e di essere un uomo coi piedi per terra. “Tutto ciò che ho ottenuto” ha detto “me lo sono guadagnato con fatica”.