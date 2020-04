“Lo osservo tantissimo mentre fa…”: Flavio Insinna, la confessione della Professoressa de L’Eredità

Ginevra Pisani si confessa a Il Giornale

A causa dell’emergenza per il Covid-19 la carriera di Ginevra Pisani ha subito una battuta d’arresto. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fiamma di Claudio D’Angelo dallo scorso settembre fa parte della squadra de L’Eredità, il game show del preserale di Rai Uno condotto da Flavio Insinna.

Al momento la Professoressa del quiz tv con La Ghigliottina è in quarantena nella sua abitazione. Tuttavia è stata raggiunta da una giornalista de Il Giornale per farle un’intervista. Oltre a parlare del suo ex fidanzato la modella ed influencer ha menzionato anche Insinna e i suoi progetti futuri.

La Professoressa de L’Eredità parla di Flavio Insinna

Dallo scorso autunno Ginevra Pisani fa parte della squadra de L’Eredità col ruolo di Professoressa. Intervistata da Il Giornale, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha speso delle belle parole per il conduttore Flavio Insinna. L’ex di Claudio D’Angelo ha detto che l’attore romano è un artista a 360°.

Lei quando fanno le registrazioni presso gli studi Fabrizio Frizzi di Roma lo osserva molto e cerca di prendere il più possibile e cogliere tutto dalle sue battute, dal suo modo di stare sul palco e gestire tante persone. Purtroppo la sua esperienza nel game show di Rai Uno si è interrotta bruscamente a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus prendendo una drastica decisione.

La decisione su L’Eredità e il suo sogno nel cassetto

Intervistata da Il Giornale, Ginevra Pisani ha rivelato anche che qualche giorno dopo il decreto del Governo quando lei e le sue colleghe sono arrivate agli studi ex Dear di Roma si sono rese conto che il pubblico non c’era più. Non c’erano altri programmi, lo studio tutto vuoto, tutti gli addetti ai lavori muniti di mascherine e guanti. Un cambiamento che le ha turbate perché non se lo aspettavano.

A quel punto hanno avuto un dialogo con gli autori e i produttori e dopo un paio di giorni sono state interrotte e registrazioni de L’Eredità. Parlando del suo futuro, la bella Ginevra appena terminerà l’esperienza nel quiz di Insinna farà un corso di recitazione intensivo nella Capitale e vorrebbe fare un film.