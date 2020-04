Veronica Burchielli fa confessioni piccanti: l’amore a tre, con una donna e poi il ritorno con Alessandro (FOTO)

L’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne Veronica Burchielli è stata un vero fiume in piena su Instagram ed ha fatto confessioni molto piccanti. La ragazza ha chiesto agli utenti di farle qualche domanda particolare ed è stata subito accontentata.

Le curiosità dei follower sono state davvero moltissime, alcune delle quali particolarmente spinte. Le hanno chiesto se ha mai avuto rapporti a tre, oppure con una ragazza, il posto più strano dove ha fatto l’amore e, infine, il riferimento ad Alessandro Zarino. Vediamo tutte le risposte.

Ritorno tra Veronica e Alessandro?

Veronica Burchielli ha risposto alle domande piccanti dei fan ed ha fatto delle confessioni molto interessanti. Ma partiamo dall’argomento di maggiore interesse, ovvero, l’ipotetico ritorno di fiamma con Alessandro Zarino. Nel caso specifico, un utente le ha domandato se ci fosse qualche possibilità di tornare con il napoletano. La ragazza è stata molto vaga e si è affidata al destino. L’ex tronista ha detto che le cose debbano andare necessariamente in un certo modo e nulla esclude che i due si possano riavvicinare un giorno.

In ogni caso, comunque vadano le cose, la protagonista ha detto di volergli ancora molto bene e di essere felicissima che abbia fatto parte della sua vita. Non rinnega e non ha rimorsi su nulla in merito al suo percorso a Uomini e Donne e, in particolar modo con lui. Sarà solo il tempo a rispondere a questa domanda. (Continua dopo la foto)

Le confessioni piccanti della Burchielli

Nel corso del botta e risposta con i fan, però, sono emerse anche delle confessioni piccanti che Veronica Burchielli non ha avuto alcuna vergogna a fare. Un utente le ha chiesto se ha mai baciato una ragazza e lei ha risposto di si, ma non per attrazione, solo per gioco. Poi le è stato chiesto se ha mai avuto rapporti fisici con due uomini e lei ha risposto in modo negativo.

In seguito, le hanno chiesto se avesse mai fatto l’amore in posti strani, come ad esempio, una grotta, oppure il mare e le risposte sono state entrambe positive. Altri utenti le hanno chiesto se girerebbe mai delle scene di nudo in un film e lei ha detto che non avrebbe problemi a farlo se per lavoro. Insomma, è emerso un lato della Burchielli che in pochi si aspettavano.